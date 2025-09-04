Глава Сбербанка: Экономика РФ во втором квартале 2025 года вошла в "техническую стагнацию"

Фото: Герман Греф / Depositphotos

Российская экономика во втором квартале 2025 года фактически перешла в состояние "технической стагнации". Об этом заявил председатель Сбербанка Герман Греф, пишет российский "Интерфакс".

По словам Грефа, в июле и августе экономические показатели России приблизились к "нулевым отметкам". Одной из главных причин он назвал высокую ключевую ставку Центробанка РФ.

"При текущих уровнях инфляции ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, составляет 12% и ниже. Поэтому где-то при достижении этих уровней, скорее всего, мы увидим оживление экономики", – отметил Греф.

Как пишет The Moscow Times, министр экономического развития РФ Максим Решетников также заявил, что в российской экономике наблюдается сильное охлаждение – ситуация достаточно сложная.

После двух лет бурного роста, обеспеченного масштабными расходами на войну в Украине, в 2025 году российская экономика начала резко замедляться – до 0,4% год к году.

"В экономике мы видим, что многие машиностроительные заводы сейчас недозагружены и где-то переходят на четырехдневную рабочую неделю. В общем, везде пытаются оптимизировать, снизить расходы, в том числе и расходы труда", – подчеркнул Решетников.

По оценкам главы Сбербанка, кредитный портфель может перейти к устойчивому росту во второй половине 2025 года, если российский регулятор снизит ставку минимум на два процентных пункта.

Греф также отметил, что реальная ставка в России сейчас является одной из самых высоких в мире.