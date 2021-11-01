Денежные переводы в Украину превысили $10 млрд с начала года
01.11.2021, 12:23
Фото: depositphotos.com
Объем частных денежных переводов в Украину увеличился на 19,2% в январе-сентябре 2021 года по сравнению с девятью месяцами прошлого года до $10,33 млрд. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
За сентябрь сумма денежных переводов составила $1,26 млрд, что на 23% больше показателя сентября 2020 года.
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НБУ учитывает в статистике переводов как официальные, так и неофициальные каналы частных переводов в Украину.
По официальным каналам, за девять месяцев текущего года в Украину поступило $5,9 млрд, что на $618 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
- Сумма денежных переводов частных лиц в Украину за 2020 год составила $12,1 млрд. За первую половину 2021 года в Украину перевели $6,2 млрд.
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