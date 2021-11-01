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Денежные переводы в Украину превысили $10 млрд с начала года

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 12:23
Денежные переводы в Украину превысили $10 млрд с начала года - Фото
Фото: depositphotos.com

Объем частных денежных переводов в Украину увеличился на 19,2% в январе-сентябре 2021 года по сравнению с девятью месяцами прошлого года до $10,33 млрд. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.   

За сентябрь сумма денежных переводов составила $1,26 млрд, что на 23% больше показателя сентября 2020 года. 

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НБУ учитывает в статистике переводов как официальные, так и неофициальные каналы частных переводов в Украину.  

По официальным каналам, за девять месяцев текущего года в Украину поступило $5,9 млрд, что на $618 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.   

По неофициальным каналам в Украину перевели $4,3 млрд с начала года. 

Денежные переводы в Украину превысили $10 млрд с начала года

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Роман Брыль
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