Денежные переводы в Украину превысили 100 млрд грн

За январь-июль физические лица перевели в Украину в иностранной валюте 106,3 млрд грн в эквиваленте. Об этом говорится в обзоре Департамента экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Министерства экономического развития и торговли.

В отчете МЭРТ ссылаются на данные Национального банка Украины и отмечают, что объем переводов физлиц за семь месяцев вырос на 13,2% и достиг 106,3 млрд грн.

За 2018 год в Украину при помощи международных платежных систем поступило денежных переводов на сумму $2,3 млрд (около 58 млрд грн по курсу НБУ). Пятерка стран-лидеров по денежным переводам в Украину здесь>>>

По данным НБУ, объем денежных переводов в пределах Украины за первое полугодие вырос на треть.