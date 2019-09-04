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Денежные переводы в Украину превысили 100 млрд грн

Денежные переводы в Украину превысили 100 млрд грн
04.09.2019, 14:55

За семь месяцев физлица перевели в Украину более 106 млрд грн

За январь-июль физические лица перевели в Украину в иностранной валюте 106,3 млрд грн в эквиваленте. Об этом говорится в обзоре Департамента экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Министерства экономического развития и торговли.

В отчете МЭРТ ссылаются на данные Национального банка Украины и отмечают, что объем переводов физлиц за семь месяцев вырос на 13,2% и достиг 106,3 млрд грн.

  • За 2018 год в Украину при помощи международных платежных систем поступило денежных переводов на сумму $2,3 млрд (около 58 млрд грн по курсу НБУ). Пятерка стран-лидеров по денежным переводам в Украину здесь>>>
  • По данным НБУ, объем денежных переводов в пределах Украины за первое полугодие вырос на треть.
  • НБУ анонсировал концептуальные изменения на рынке платежей и переводов. Узнать подробности и посмотреть инфографику можно тут>>>  
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