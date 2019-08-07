Дешевый доллар. Сколько валюты купили украинцы в июле

В июле украинцы купили наличной валюты на $93,7 млн больше, чем продали, говорится в отчетных данных Национального банка (НБУ).

В течение прошлого месяца население продало $1407,7 млн, купило - $1501,4 млн.

По итогам 2018 года население продало валюты на $9,592 млрд, а купило $11,073 млрд.

В июле гривня укрепилась к доллару до максимума с 2016 года. С начала года она выросла к доллару на 9,1%, возглавив топ самых укрепившихся валют мира. На укрепление гривни повлиял большой спрос иностранных инвесторов на украинские гособлигации (ОВГЗ). Приток валюты позволил Нацбанку пополнять международные резервы. За июль они выросли почти на 6%, до $21,84 млрд. Последний раз на таком уровне международные резервы Украины находились летом 2013 года.

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