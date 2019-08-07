Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский утром позвонил Путину из-за погибших морпехов: видео

Дешевый доллар. Сколько валюты купили украинцы в июле

Дешевый доллар. Сколько валюты купили украинцы в июле
07.08.2019, 11:59

В прошлом месяце украинцы массово покупали дешевую валюту

В июле украинцы купили наличной валюты на $93,7 млн больше, чем продали, говорится в отчетных данных Национального банка (НБУ).

В течение прошлого месяца население продало $1407,7 млн, купило - $1501,4 млн.

По итогам 2018 года население продало валюты на $9,592 млрд, а купило $11,073 млрд.

  • В июле гривня укрепилась к доллару до максимума с 2016 года. С начала года она выросла к доллару на 9,1%, возглавив топ самых укрепившихся валют мира. На укрепление гривни повлиял большой спрос иностранных инвесторов на украинские гособлигации (ОВГЗ). Приток валюты позволил Нацбанку пополнять международные резервы. За июль они выросли почти на 6%, до $21,84 млрд. Последний раз на таком уровне международные резервы Украины находились летом 2013 года.

Читайте также: Доллар по 25: хорошие и плохие последствия. Спойлер - плохих больше

Напишите нам
Комментарии
Последние новости
 