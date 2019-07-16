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16.07.2019, 22:20

Директор-распорядитель МВФ уходит в отставку

Директор-распорядитель МВФ уходит в отставку

Кристин Лагард сообщила, что ее прошение об отставке вступит в силу в первой половине сентября.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард уходит в отставку. Об этом Лагард сообщает на сайте МВФ.

Прошение об отставке вступит в силу 12 сентября.

Исполняющим обязанности директора-распорядителя остается Дэвид Липтон.

"Отказ от моих обязанностей, о котором было объявлено ранее, останется в силе до этого момента (до 12 сентяюря - ред.)", - уточнила Лагард.

2 июля она временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя Фонда в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центробанка.

10 июля сообщалось, что в Совет по экономическим и финансовым вопросам, в который входят министры экономики и финансов членов Евросоюза, рекомендовал назначить ее на пост главы ЕЦБ. Она сменит Марио Драги, срок полномочий которого истекает 31 октября.

Избирается глава ЕЦБ на восемь лет.

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Теги: МВФ, кристин лагард, ЕЦБ
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