Для поддержки экономики, центробанк Китая снизил две базовые ставки

Народный банк Китая снизил сразу две ключевые процентные ставки для поддержки экономики, замедлившейся в IV квартале 2021 года.

Центральный банк Китая 17 января впервые с апреля 2020 года сократил стоимость заимствования своих среднесрочных кредитов, несмотря на ожидания рынка, чтобы смягчить замедление экономического роста, информирует CNBC.

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Процентная ставка по годовым кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) снижена до 2,85% годовых с 2,95%, ставка по семидневным операциям обратного РЕПО – также на 10 б.п. до 2,1% с 2,2%.

17 января центробанк КНР направил в финансовую систему $110,2 млрд в рамках MLF и $15,7 млрд посредством семидневных операций обратного РЕПО.

MLF является важным кредитным инструментом, который используется китайским центробанком для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и оказывает непосредственное влияние на его основную ставку LPR, которая стала бенчмарком летом 2019 года.

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Экономика Китая показала самые медленные темпы роста за год в третьем квартале, пострадав от дефицита электроэнергии, сбоя в цепочке поставок и серьезных колебаний на рынке недвижимости.

В декабре центробанк Китая снизил базовую ставку впервые с начала пандемии.

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Наталия Софиенко

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