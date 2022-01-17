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Для поддержки экономики, центробанк Китая снизил две базовые ставки

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2022, 13:42
Для поддержки экономики, центробанк Китая снизил две базовые ставки - Фото
Иллюстративное фото: Kimimasa Mayama/EPA

Народный банк Китая снизил сразу две ключевые процентные ставки для поддержки экономики, замедлившейся в IV квартале 2021 года.

Центральный банк Китая 17 января впервые с апреля 2020 года сократил стоимость заимствования своих среднесрочных кредитов, несмотря на ожидания рынка, чтобы смягчить замедление экономического роста, информирует CNBC.

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Процентная ставка по годовым кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) снижена до 2,85% годовых с 2,95%, ставка по семидневным операциям обратного РЕПО – также на 10 б.п. до 2,1% с 2,2%.

17 января центробанк КНР направил в финансовую систему $110,2 млрд в рамках MLF и $15,7 млрд посредством семидневных операций обратного РЕПО.

MLF является важным кредитным инструментом, который используется китайским центробанком для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и оказывает непосредственное влияние на его основную ставку LPR, которая стала бенчмарком летом 2019 года.

Читайте также: Экономика отсутствия. Почему дефицит стал главным препятствием для экономического роста

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Наталия Софиенко
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