Для сглаживания курса НБУ продал из резервов еще $200 млн

19 марта Национальный банк Украины продал $200 млн, чтобы сгладить чрезмерные колебания курса. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Регулятор отмечает, что спрос на валюту превышает предложение. Причина - ухудшение настроений украинских компаний и населения из-за коронавируса.
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"Мы, как и прежде не фиксируем курс. В стране гибкое курсообразования. Но наша цель - чтобы не было резких колебаний курса", - говорится в сообщении.
В НБУ подчеркивают, что резервов достаточно, чтобы сглаживать резкие колебания курса.
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