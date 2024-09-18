Для военнослужащих ВСУ закупили улучшенные спальные мешки. В чем их преимущество — фото

Новый спальный мешок ВСУ (Фото: teksika.ua)

Государственный оператор тыла (укр. – ДОТ) закупил для Вооруженных Сил Украины спальные мешки по новой технической спецификации. Об этом сообщает пресс-служба ДОТ.

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Новый спальник имеет несколько ключевых улучшений: он более легкий, имеет водоотталкивающий чехол и удобен для использования при любой температуре. При создании были учтены разработка и конструкция спальной системы армии США, которая успешно используется не одно десятилетие в разных климатических зонах, сообщается на сайте производителя.

Элементы спального мешка (Фото: teksika.ua)

Основными недостатками спальников, которые использовали в ВСУ, были его большой вес и габариты, а цельная конструкция спального мешка уменьшала температурный диапазон для комфортного использования.

Предыдущий вариант спального мешка был однослойным. Новый вариант состоит из трех частей: внутренний спальный мешок, вкладыш и наружный водоотталкивающий чехол. Вкладыш защищает спальник изнутри от загрязнений и природной влаги тела человека. Внешний водоотталкивающий и паропроницаемый чехол помогает военным защититься от дождя, снега, тумана или ветра.

Внутренний спальный мешок (Фото: teksika.ua)

Сравнивая новую и старую версию мешка, были проработаны и решены основные проблемы:

Модульная система обеспечивает комфорт в широком диапазоне температур в любое время года.

Трехслойная ткань наружного водоотталкивающего чехла (с паропроницаемой мембраной) обеспечивает паропроницаемость и водостойкость даже в условиях суровой зимы.

Вес нового спальника даже с новыми дополнительными элементами, по сравнению с предыдущим спальным мешком, стал меньше на 1 кг, габариты уменьшились на 30% в собранном виде, что облегчает его транспортировку.

Ручка из ременной ленты на дне компрессионного чехла позволяет транспортировать мешок в вертикальном положении, что во время дождя обеспечивает защиту от попадания влаги внутрь (отверстие с завязками в таком случае находится снизу).

Дополнительный вкладыш внутри значительно улучшает возможности использования, упрощает высушивание, стирку и уход.

"Часто военные проводят недели на боевых выходах, где спальный мешок становится их постоянным местом сна и отдыха. Поэтому он должен быть многофункциональным, комфортным, удобным в транспортировке – обеспечивать все потребности бойцов. Обновленная техническая спецификация учитывает разные условия использования", — прокомментировала Виктория Виноградова, директор программы вещевого имущества Государственного оператора тыла.