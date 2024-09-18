Для військовослужбовців ЗСУ закупили покращені спальні мішки. В чому їхня перевага — фото

Новий спальний мішок ЗСУ (Фото: teksika.ua)

Державний оператор тилу (ДОТ) закупив для Збройних Сил України спальні мішки за новою технічною специфікацією. Про це повідомляє пресслужба ДОТ.

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Новий спальник має кілька ключових покращень: він легший, має водовідштовхувальний чохол і зручний для використання за будь-якої температури. Під час створення було враховано розробку та конструкцію спальної системи армії США, яка успішно використовується не одне десятиліття в різних кліматичних зонах, повідомляється на сайті виробника.

Елементи спального мішка (Фото: teksika.ua)

Основними недоліками спальників, які використовували у ЗСУ, були велика вага та габарити, а цілісна конструкція спального мішка зменшувала температурний діапазон для комфортного використання.

Попередній варіант спального мішка був одношаровим. Новий варіант складається з трьох частин: внутрішній спальний мішок, вкладиш та зовнішній водовідштовхувальний чохол. Вкладиш захищає спальник зсередини від забруднень та природної вологи тіла людини. Зовнішній водовідштовхувальний та паропроникний чохол допомагає військовим захиститися від дощу, снігу, туману чи вітру.

Спальний мішок (Фото: teksika.ua)

Порівнюючи нову та стару версію мішка, були опрацьовані та вирішені основні проблеми:

Модульна система забезпечує комфорт у широкому діапазоні температур у будь-яку пору року.

Тришарова тканина зовнішнього водовідштовхувального чохла (з паропроникною мембраною) забезпечує паропроникність та водостійкість навіть в умовах суворої зими.

Вага нового спальника навіть із новими додатковими елементами, порівнюючи з попереднім спальним мішком, стала меншою на 1 кг, габарити зменшилися на 30% у зібраному вигляді, що полегшує його транспортування.

Ручка з ремінної стрічки на дні компресійного чохла дозволяє транспортувати мішок у вертикальному положенні, що під час дощу забезпечує захист від попадання вологи всередину (отвір із зав'язками у такому разі знаходиться знизу).

Додатковий вкладиш усередині значно покращує можливості використання, спрощує висушування, прання та догляд.

"Часто військові проводять тижні на бойових виходах, де спальний мішок стає їх постійним місцем сну та відпочинку. Тому він має бути багатофункціональним, комфортним, зручним у транспортуванні — забезпечувати всі потреби бійців. Оновлена технічна специфікація враховує різні умови використання", – прокоментувала Вікторія Виноградова, директорка програми речового майна Державного оператора тилу.