Забезпечення ЗСУ. ДОТ за пів року уклав договорів майже на 60 млрд грн

Закупівельна організація Міноборони з початку року уклала договорів на суму 59,8 мільярда гривень

Харчування ЗСУ (Фото: АрміяІнформ)

Державний оператор тилу, закупівельна організація Міністерства оборони, з 1 січня до 30 червня 2024 року уклав 485 договорів на суму 59,8 мільярда гривень для забезпечення потреб Збройних Сил України, повідомляє Міністерство оборони України.

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Договори на постачання пально-мастильних матеріалів укладено на 13,4 млрд грн, речового забезпечення – на 16,2 млрд грн, харчових продуктів – на 30 млрд грн.

За словами директора Департаменту політики закупівель Гліба Канєвського, висока конкурентність і прозорість – це ті пріоритети, яких Міністерство оборони дотримується у роботі з бюджетними коштами.

Для зниження ризику зриву закупівель Міноборони надало ДОТ рекомендації щодо встановлення кваліфікаційних критеріїв та вимог до потенційних постачальників. Ці вимоги включають документально підтверджений досвід виконання аналогічних договорів, наявність відповідного обладнання, матеріально-технічної бази та технологій.

За перші три місяці роботи Державний оператор тилу витратив 12 млрд грн.