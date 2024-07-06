Обеспечение ВСУ. ДОТ за полгода заключил договоров почти на 60 млрд грн

Закупочная организация Минобороны с начала года заключила договоров на сумму 59,8 миллиарда гривен

Питание ВСУ (Фото: АрміяІнформ)

Государственный оператор тыла (ДОТ), закупочная организация Министерства обороны, с 1 января по 30 июня 2024 года заключил 485 договоров на сумму 59,8 миллиарда гривен для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, сообщает Министерство обороны Украины.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Договоры на поставку горюче-смазочных материалов заключены на 13,4 млрд грн, вещевого обеспечения – на 16,2 млрд грн, продуктов питания – на 30 млрд грн.

По словам директора Департамента политики закупок Глеба Каневского, высокая конкурентность и прозрачность – это приоритеты, которых Министерство обороны придерживается в работе с бюджетными средствами.

Для снижения риска срыва закупок Минобороны предоставило ДОТ рекомендации по установлению квалификационных критериев и требований к потенциальным поставщикам. Эти требования включают в себя документально подтвержденный опыт выполнения аналогичных договоров, наличие соответствующего оборудования, материально-технической базы и технологий.

За первые три месяца работы Государственный оператор тыла потратил 12 млрд грн.