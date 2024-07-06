Обеспечение ВСУ. ДОТ за полгода заключил договоров почти на 60 млрд грн
Государственный оператор тыла (ДОТ), закупочная организация Министерства обороны, с 1 января по 30 июня 2024 года заключил 485 договоров на сумму 59,8 миллиарда гривен для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, сообщает Министерство обороны Украины.
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Договоры на поставку горюче-смазочных материалов заключены на 13,4 млрд грн, вещевого обеспечения – на 16,2 млрд грн, продуктов питания – на 30 млрд грн.
По словам директора Департамента политики закупок Глеба Каневского, высокая конкурентность и прозрачность – это приоритеты, которых Министерство обороны придерживается в работе с бюджетными средствами.
Для снижения риска срыва закупок Минобороны предоставило ДОТ рекомендации по установлению квалификационных критериев и требований к потенциальным поставщикам. Эти требования включают в себя документально подтвержденный опыт выполнения аналогичных договоров, наличие соответствующего оборудования, материально-технической базы и технологий.
За первые три месяца работы Государственный оператор тыла потратил 12 млрд грн.
- В июне стало известно, что Государственный оператор тыла впервые стал покупать украинские химические грелки, а не китайские.
- Также ДОТ впервые начал покупать форму для летного состава ВСУ. Раньше этим занимались воинские части.