Доходы населения растут, но украинцы пока недовольны своим финансовым положением — НБУ

Доходы населения растут благодаря бюджетной поддержке и оживлению экономики, а финансовое положение украинцев постепенно улучшается в 2023 году. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" НБУ за октябрь.

Ключевыми в доходах населения второй год подряд остаются бюджетные выплаты: пенсии, социальные пособия, выплаты военным, а также рост заработной платы из-за дефицита квалифицированных рабочих, говорится в отчете.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

При этом большинство украинцев до сих пор оценивают свое финансовое положение как сложное, указывают в НБУ.

В 2024 году даже в условиях сохранения высоких рисков безопасности реальные доходы населения постепенно будут расти благодаря восстановлению экономической активности и сохранению мягкой фискальной политики.

В послевоенное время оживление спроса на рабочую силу будет определять ускорение роста зарплат прежде всего в отраслях, где требуются квалифицированные специалисты.

Наибольший спрос на работников ожидается в строительстве, низкий спрос – в производственном секторе. Соответственно, диспропорции на рынке труда будут сохраняться, что будет сдерживать экономический рост.

На фоне снижения инфляции реальные заработные платы в 2024-2025 годах будут расти темпами свыше 6% в год.

Читайте также: Какая зарплата будет в 2024 году: предложения Минфина, прогнозы Нацбанка.