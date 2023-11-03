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Доходы населения растут, но украинцы пока недовольны своим финансовым положением — НБУ

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 12:09
Доходы населения растут, но украинцы пока недовольны своим финансовым положением — НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Доходы населения растут благодаря бюджетной поддержке и оживлению экономики, а финансовое положение украинцев постепенно улучшается в 2023 году. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" НБУ за октябрь.  

Ключевыми в доходах населения второй год подряд остаются бюджетные выплаты: пенсии, социальные пособия, выплаты военным, а также рост заработной платы из-за дефицита квалифицированных рабочих, говорится в отчете.

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При этом большинство украинцев до сих пор оценивают свое финансовое положение как сложное, указывают в НБУ. 

В 2024 году даже в условиях сохранения высоких рисков безопасности реальные доходы населения постепенно будут расти благодаря восстановлению экономической активности и сохранению мягкой фискальной политики. 

В послевоенное время оживление спроса на рабочую силу будет определять ускорение роста зарплат прежде всего в отраслях, где требуются квалифицированные специалисты.

Наибольший спрос на работников ожидается в строительстве, низкий спрос – в производственном секторе. Соответственно, диспропорции на рынке труда будут сохраняться, что будет сдерживать экономический рост. 

На фоне снижения инфляции реальные заработные платы в 2024-2025 годах будут расти темпами свыше 6% в год.

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Роман Брыль
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