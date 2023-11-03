Доходы населения растут, но украинцы пока недовольны своим финансовым положением — НБУ
Доходы населения растут благодаря бюджетной поддержке и оживлению экономики, а финансовое положение украинцев постепенно улучшается в 2023 году. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" НБУ за октябрь.
Ключевыми в доходах населения второй год подряд остаются бюджетные выплаты: пенсии, социальные пособия, выплаты военным, а также рост заработной платы из-за дефицита квалифицированных рабочих, говорится в отчете.
При этом большинство украинцев до сих пор оценивают свое финансовое положение как сложное, указывают в НБУ.
В 2024 году даже в условиях сохранения высоких рисков безопасности реальные доходы населения постепенно будут расти благодаря восстановлению экономической активности и сохранению мягкой фискальной политики.
В послевоенное время оживление спроса на рабочую силу будет определять ускорение роста зарплат прежде всего в отраслях, где требуются квалифицированные специалисты.
Наибольший спрос на работников ожидается в строительстве, низкий спрос – в производственном секторе. Соответственно, диспропорции на рынке труда будут сохраняться, что будет сдерживать экономический рост.
На фоне снижения инфляции реальные заработные платы в 2024-2025 годах будут расти темпами свыше 6% в год.
- С начала года государство трудоустроило 173 000 украинцев. Кого ищут работодатели.
- В сентябре потребительские настроения украинцев ухудшились. Сомневаются в перспективах экономики.
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