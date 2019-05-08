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08.05.2019, 15:02

Долг Италии грозит еврозоне - канцлер Австрии

Долг Италии грозит еврозоне - канцлер Австрии

Себастьян Курц назвал долговую политику Италии безответственной

Канцлер Австрии Себастьян Курц предупреждает, что Италия может подвергнуть риску всю еврозону, если не ужесточить правила Европейского Союза в отношении чрезмерных долгов. Об этом сообщает австрийский портал The Local.

"Санкции к обремененным долгами странам-членам ЕС предотвратят, например превращение Италии во вторую Грецию из-за безответственной долговой политики", - сказал Курц. Он считает введение санкций единственным способом избежать того, чтобы Италия подвергла риску всю еврозону.

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Госдолг Италии составляет около 2,3 трлн евро ($2,6 трлн), или 132% ВВП Италии, что значительно превышает 60%, установленного в ЕС максимума.

По мнению Курца, правящая коалиция движения Пять звезд (M5S) и партии Лица против иммигрантов также увеличила дефицит бюджета с момента прихода к власти в июне 2018 года, поскольку она выполняет предвыборные обещания, включая снижение налогов и щедрые соцвыплаты.

"Спред" - разница между доходностью 10-летнего государственного долга Италии по сравнению с доходами в Германии - вырос с 253 в пятницу до 260 пунктов в понедельник.

Ранее сообщалось, что в марте правительство Италии открыло программу базового дохода в 780 евро. Программа соцобеспечения для безработных и малоимущих граждан - одно из популистских обещаний предвыборной программы "Движение 5 звезд".

Напомним, что соотношение госдолга к ВВП Украины упало ниже 60%. По данным НБУ, государственный и гарантированный государством долг с начала года уменьшился до 2,15 трлн грн.

 

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Теги: еврозона, Себастьян Курц, италия, европейский союз, государственный долг
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