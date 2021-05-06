Доля американского доллара в резервах центробанков упала до 25-летнего минимума – МВФ

Доля долларовых резервов в авуарах центральных банков сократилась до 59% по состоянию на конец четвертого квартала 2020 года, что является самым низким показателем за последние 25 лет. Об этом говорится в отчете "Структура официальных валютных резервов" Международного валютного фонда (МВФ).

Сокращение доли отражает снижение роли доллара США в мировой экономике в условиях конкуренции с другими валютами, используемыми центральными банками в международных операциях, указано в отчете.

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В МВФ отмечают, что доля долларовых активов в резервах центральных банков сократилась на 12 п.п (с 71% до 59%) с момента введения евро в 1999 году.

Доля евро в резервах центробанков на протяжении данного периода стабильно колебалась на уровне 20%.

В то же время, увеличилась доля других валют: на конец 2020 года австралийский доллар, канадский доллар и китайский юань занимали по 9% в резервах центробанков.

По прогнозу МВФ, доля доллара США в мировых резервах продолжит снижаться, поскольку центральные банки стран с формирующимся рынком и развивающихся стран стремятся еще больше диверсифицировать валютную структуру своих резервов.

6 января 2021 года международные резервы Украины достигли восьмилетнего максимума.

7 апреля НБУ сообщил, что международные резервы Украины в марте уменьшились на 5% и на 1 апреля составили $27,03 млрд по сравнению с $28,5 млрд на начало марта.

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Роман Брыль

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