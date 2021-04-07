Международные резервы Украины сокращаются четвертый месяц подряд

Международные резервы Украины в марте уменьшились на 5% и на 1 апреля составили $27,03 млрд по сравнению с 27,8 млрд на начало марта. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как пояснили в НБУ, сокращение произошло из-за значительных объемов погашения внешних и внутренних обязательств государства, но частично они были компенсированы валютными поступлениями в пользу правительства.

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Что повлияло на динамику резервов в марте

- Операции по управлению государственным долгом.

Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению госдолга в иностранной валюте составил почти $1,3 млрд (в эквиваленте). В частности, $570,5 млн были направлены на обслуживание ОВГЗ, $325,2 млн – на обслуживание и погашение ОВГЗ, остальные – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

В то же время валютные поступления от размещения ОВГЗ составили $473,7 млн. Кроме того, в марте было выплачено в пользу Международного валютного фонда $508,2 млн (в эквиваленте).

- Переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на $250,3 млн (в эквиваленте).

- Операции НБУ на межбанковском валютном рынке.

Большую часть месяца валютный рынок был практически сбалансированным. В то же время в отдельные дни на рынке наблюдалась избыточная предложение валюты позволило НБУ пополнить резервы на $50,5 млн.

В НБУ отметили, что текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

По данным НБУ, на 1 марта 2021 года международные резервы составили $28,5 млрд. В январе они сократились на 1,1% и составляли на 1 февраля $28,82 млрд.

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Юрий Тарасовский

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