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"Доступные кредиты". Минфин планирует изменить программу "5-7-9%"

31.03.2021, 11:54
Сергей Марченко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Министерство финансов рассматривает варианты изменений параметров программы доступных кредитов 5-7-9%. Об этом в интервью LIGA.net сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"На мой взгляд, антикризисная версия "5-7-9" идет типичным путем любого временного инструмента – происходит его искривление", – сказал министр.

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По словам Марченко, рефинансирование старых кредитов, пополнение оборотных средств должны были дать бизнесу возможность перевести дух во время кризиса.

"Думаю, сейчас нужно возвращаться к приоритетной задаче – развитие бизнеса, создание новых рабочих мест", – подчеркнул он.

Марченко уточнил, что Минфин не намерен устанавливать ограничения по отраслям.

"Я думаю, не стоит трогать антикризисные решения. А вот рефинансирование старых долгов нужно пересмотреть. – сказал министр. – У бизнеса был год времени: кто не смог воспользоваться этой помощью – что же, кредитование экономики не входит в задачи государства".

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  • 29 декабря 2020 года Кабинет министров принял постановление о внесении изменений в государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%". Согласно решению правительства, программой теперь могут воспользоваться средние предприятия с годовым доходом до 20 млн евро.
  • 24 февраля 2021 года Кабмин увеличил в два раза – с 200 000 евро до 400 000 евро – максимальной суммы государственной помощи-компенсации по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".
  • По данным Минфина, с момента старта программы "5-7-9%" уполномоченные банки выдали 11 706 кредитов на сумму в 29 млрд грн.

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Юрий Тарасовский, Сергей Шевчук
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