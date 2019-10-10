Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

300 журналистов. Зеленский проводит пресс-марафон – трансляция

Дубинский решил отозвать законопроект о налоге на обмен валют

Дубинский решил отозвать законопроект о налоге на обмен валют
10.10.2019, 16:43

Депутат говорит, что инициативу не поддерживает большинство его подписчиков в Facebook

Народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский заявляет, что отозвал законопроект №2208 о налоге на покупку наличной валюты. Об этом он написал в Facebook.

Дубинский отметил, что провел опрос среди своих подписчиков, большинство из которых якобы не поддержали его инициативу: 8000 голосов против (79%) и 2000 - за (21%).

"В результате опроса отзываю соответствующий законопроект", - написал нардеп и добавил фото заявления на имя спикера Дмитрия Разумкова.

Законопроектом предлагалось ввести налог на обмен валют в наличной форме и направить эти деньги на развитие спорта.

  • Дубинский - бывший журналист канала 1+1, его относят к сфере влияния олигарха Игоря Коломойского. Депутат является членом финансового комитета Рады. Он инициировал создание временной следственной комиссии (ВСК) о расследовании деятельности руководства Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов в 2014-2019 годы. Регламентный комитет Рады рекомендовал принять постановление о создании этой ВСК. Рассмотрение постановления было внесено в повестку дня парламента на 3 октября, но в результате, по словам Дубинского, было вычеркнуто из повестки спикером Дмитрием Разумковым.

Читайте также: Эра Коломойского. Олигарх расправил плечи

Напишите нам
обмен валют налоги александр дубинский
Комментарии
Последние новости
 