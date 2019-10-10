Дубинский решил отозвать законопроект о налоге на обмен валют

Народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский заявляет, что отозвал законопроект №2208 о налоге на покупку наличной валюты. Об этом он написал в Facebook.

Дубинский отметил, что провел опрос среди своих подписчиков, большинство из которых якобы не поддержали его инициативу: 8000 голосов против (79%) и 2000 - за (21%).

"В результате опроса отзываю соответствующий законопроект", - написал нардеп и добавил фото заявления на имя спикера Дмитрия Разумкова.

Законопроектом предлагалось ввести налог на обмен валют в наличной форме и направить эти деньги на развитие спорта.

Дубинский - бывший журналист канала 1+1, его относят к сфере влияния олигарха Игоря Коломойского. Депутат является членом финансового комитета Рады. Он инициировал создание временной следственной комиссии (ВСК) о расследовании деятельности руководства Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов в 2014-2019 годы. Регламентный комитет Рады рекомендовал принять постановление о создании этой ВСК. Рассмотрение постановления было внесено в повестку дня парламента на 3 октября, но в результате, по словам Дубинского, было вычеркнуто из повестки спикером Дмитрием Разумковым.

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