"Думаем уже о 2024-м". Горизонт планирования больше не ограничивается месяцем – Минфин

Ситуация с государственными финансами в Украине постепенно улучшается, что позволяет Министерству финансов перейти к более продолжительному планированию. Об этом в эфире единого телемарафона сказал министр Сергей Марченко.

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"Пока у нас есть разрыв. Размер его составляет $10 млрд на этот год. Я не учитываю потенциальную программу МВФ, не учитываю другие обещания или надежды на переговоры – этот разрыв сохраняется, пока у нас не будет договоренностей. Но сейчас мы можем планировать на перспективу до конца года и не говорим: месяц прожили – думаем о следующем. Мы уже думаем о 2024-м", – сказал он.

Украина оценивает дефицит государственного бюджета в 2023 году в $38 млрд. Большую часть этой суммы вызвались покрыть Европейский Союз (18 млрд евро) и США ($9,9 млрд).

Остальное может компенсировать Международный валютный фонд. 20 февраля в Киев, чтобы обсудить кредитную программу на $15 млрд, приезжала директор МВФ.

По словам Марченко, переговоры с фондом перейдут в более практичную плоскость уже в ближайшее время.

"У нас будет в ближайшее время миссия в Варшаве, на которой мы будем согласовывать параметры потенциальной программы. Детали можно будет сказать по завершении миссии", – сказал министр.

В декабре-феврале Украина успешно прошла мониторинговую программу МВФ, открывшую путь для начала переговоров о новой программе с финансированием.

Андрій Водяний

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