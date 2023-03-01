UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Думаем уже о 2024-м". Горизонт планирования больше не ограничивается месяцем – Минфин

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 15:43
Сергей Марченко (Фото: Министерство финансов)

Ситуация с государственными финансами в Украине постепенно улучшается, что позволяет Министерству финансов перейти к более продолжительному планированию. Об этом в эфире единого телемарафона сказал министр Сергей Марченко.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Пока у нас есть разрыв. Размер его составляет $10 млрд на этот год. Я не учитываю потенциальную программу МВФ, не учитываю другие обещания или надежды на переговоры – этот разрыв сохраняется, пока у нас не будет договоренностей. Но сейчас мы можем планировать на перспективу до конца года и не говорим: месяц прожили – думаем о следующем. Мы уже думаем о 2024-м", – сказал он.

Украина оценивает дефицит государственного бюджета в 2023 году в $38 млрд. Большую часть этой суммы вызвались покрыть Европейский Союз (18 млрд евро) и США ($9,9 млрд).

Остальное может компенсировать Международный валютный фонд. 20 февраля в Киев, чтобы обсудить кредитную программу на $15 млрд, приезжала директор МВФ.

По словам Марченко, переговоры с фондом перейдут в более практичную плоскость уже в ближайшее время.

"У нас будет в ближайшее время миссия в Варшаве, на которой мы будем согласовывать параметры потенциальной программы. Детали можно будет сказать по завершении миссии", – сказал министр.

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Минфин сергей марченко финансовая помощь бюджет-2023
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Новинар у суспільно-політичну редакцію
Киев LIGA.net
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 