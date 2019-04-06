Два замминистра и экс-судья: Кто хочет возглавить налоговую

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы завершило прием документов от кандидатов на конкурс руководителей Государственной налоговой службы, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По информации Минфина, на должность главы налоговой претендуют:

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замминистра финансов Сергей Верланов;

замминистра юстиции Сергей Петухов;

главный редактор журнала Рейтинг Мария Данюк;

начальник главного управления ГФС Киевской области Алексей Кавылин;

Петр Кулик (до 2016 года работал начальником управления налогов и сборов с физических лиц в ГФС в Ивано-Франковской области);

Член общественного совета при ГФС Дмитрий Алексеенко;

Сергей Островыч (ранее претендовал на должность судьи Верховного суда, но не прошел, до 2017 года был судьей Высшего административного суда Украины );

Первый этап конкурс состоится 9 апреля. Конкурс проводит Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы.

"Конкурс будет открытым. К процессу проверки и оценки работ будут допущены украинские и иностранные эксперты и представители бизнеса", - отметили в Минифине.