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06.04.2019, 14:47

Два замминистра и экс-судья: Кто хочет возглавить налоговую

Два замминистра и экс-судья: Кто хочет возглавить налоговую

Минфин назвал имена претендентов на должность главы Налоговой службы

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы завершило прием документов от кандидатов на конкурс руководителей Государственной налоговой службы, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По информации Минфина, на должность главы налоговой претендуют:

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  • замминистра финансов Сергей Верланов;
  • замминистра юстиции Сергей Петухов;
  • главный редактор журнала Рейтинг Мария Данюк;
  • начальник главного управления ГФС Киевской области Алексей Кавылин;
  • Петр Кулик (до 2016 года работал начальником управления налогов и сборов с физических лиц в ГФС в Ивано-Франковской области);
  • Член общественного совета при ГФС Дмитрий Алексеенко;
  • Сергей Островыч (ранее претендовал на должность судьи Верховного суда, но не прошел, до 2017 года был судьей Высшего административного суда Украины);

Первый этап конкурс состоится 9 апреля. Конкурс проводит Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы.

"Конкурс будет открытым. К процессу проверки и оценки работ будут допущены украинские и иностранные эксперты и представители бизнеса", - отметили в Минифине.

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Теги: Минфин, глава налоговой
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