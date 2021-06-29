ЕБРР улучшил прогноз роста украинской экономики на 2021 год

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил с 3% до 3,5% прогноз роста ВВП Украины в 2021 году. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на июльский региональный обзор ЕБРР.

"Хотя в первом квартале 2021 года экономика снизилась на 2% в годовом исчислении из-за продолжительных карантинных ограничений, есть признаки того, что она постепенно возвращается к росту во втором квартале благодаря более высоким ценам на сырьевые товары", – говорится в обзоре. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Согласно обзору, ЕБРР ожидает, что ВВП Украины вырастет на 3,5% как в 2021, так и в 2022 году.

По мнению банка, основные риски экономического развития Украины связаны с медленным продвижением в стране реформ и относительно медленными темпами вакцинации.

Реальный ВВП Украины в первом квартале 2021 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) уменьшился на 1,2%, а по сравнению с первым кварталом 2020 года – на 2,2%.

21 мая Минэкономики ухудшило прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%, в 2022 году – с 4,3% до 3,8%.

9 июня Всемирный банк оставил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году на уровне 3,8%.

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Роман Брыль

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