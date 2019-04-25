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25.04.2019, 13:27

ЕБРР увеличит инвестиции в экономику Украины в два раза

ЕБРР увеличит инвестиции в экономику Украины в два раза

Инвестиции Европейского банка реконструкции и развития могут достичь $1 млрд

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует в 2019 году увеличить объем инвестиций в украинскую экономику до $1 млрд, сообщила глава украинского офиса ЕБРР Марина Петрив, передает Интерфакс-Украина.

"Те $0,5 млрд, которые ми инвестировали в прошлом году - это было совсем неплохо. В этом году мы искренне надеемся до двух раз увеличить (объем инвестиций в Украину. - Ред.)", - сказала она в четверг на встрече в Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), посвященной ожиданиям бизнеса от президентских выборов, в Киеве.

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Петрив отметила важность последовательности и предсказуемости дальнейшей экономической политики. "Надеемся, что не будет разворота", - подчеркнула она.

"Происходящие изменения несут как риски, так и возможности. Мы очень рассчитываем на взвешенную экономическую политику, которая позволит ускорить тот рост, который уже начался в украинской экономике", - отметила Петрив.

При этом глава украинского офиса ЕБРР подчеркнула необходимость продолжения сотрудничества с МВФ. "Мы надеемся, что в первую очередь будет продолжена работа по программе МВФ. Мы уже видим инвесторов, готовых приходить в экономику. Самое главное - не пугать инвесторов, не принимать неожиданных экономических решений", - добавила Петрив.

Ранее эксперты Bloomberg отметили, что новому президенту Украины придется сотрудничать с МВФ. Украине остро необходимо сохранить доступ к финансовым рынкам, чтобы выполнить свои долговые обязательства. 

Напомним, ЕБРР запланировал на 2019 год около 160 грантовых проектов для поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в Украине. В марте ЕБРР и ЕС открыли кредитную линию на 60 млн евро для финансирования проектов малых и средних предприятий

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Теги: ЕБРР, инвестиции, Марина Петрив
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