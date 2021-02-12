Кабмин одолжил 320 млн евро на вакцину от COVID-19 и аэропорт Борисполь

Европейский инвестиционный банк предоставит Украине 50 млн евро на закупку вакцины от COVID-19 и 270 млн евро на модернизацию аэропорта Борисполь. Соответствующие соглашения были подписаны сегодня в штаб-квартире ЕИБ в Люксембурге, сообщает пресс-служба Кабмина.

50 млн евро направят на закупку вакцин и холодильного оборудования для сети центров вакцинации. Деньги выделят из проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины".

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ЕИБ предоставит в долг 270 млн евро в рамках Гарантийного соглашения "Развитие аэропорта Борисполь". Оно предусматривает реконструкцию летной зоны №2.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 270 млн евро потратят на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной стойкости аэропорта.

24 декабря 2020 года Кабмин выделил МОЗ 1,3 млрд грн на закупку вакцины от коронавируса.

21 января 2021 года замглавы МОЗ Светлана Шаталова сообщила, что Украина получит 2,5 млрд грн от Всемирного банка на закупку вакцины от COVID-19.

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Александр Мясищев

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