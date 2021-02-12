Кабмин одолжил 320 млн евро на вакцину от COVID-19 и аэропорт Борисполь
Европейский инвестиционный банк предоставит Украине 50 млн евро на закупку вакцины от COVID-19 и 270 млн евро на модернизацию аэропорта Борисполь. Соответствующие соглашения были подписаны сегодня в штаб-квартире ЕИБ в Люксембурге, сообщает пресс-служба Кабмина.
50 млн евро направят на закупку вакцин и холодильного оборудования для сети центров вакцинации. Деньги выделят из проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины".
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ЕИБ предоставит в долг 270 млн евро в рамках Гарантийного соглашения "Развитие аэропорта Борисполь". Оно предусматривает реконструкцию летной зоны №2.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 270 млн евро потратят на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной стойкости аэропорта.
- 24 декабря 2020 года Кабмин выделил МОЗ 1,3 млрд грн на закупку вакцины от коронавируса.
- 21 января 2021 года замглавы МОЗ Светлана Шаталова сообщила, что Украина получит 2,5 млрд грн от Всемирного банка на закупку вакцины от COVID-19.
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