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Кабмин одолжил 320 млн евро на вакцину от COVID-19 и аэропорт Борисполь

12.02.2021, 17:02
Кабмин одолжил 320 млн евро на вакцину от COVID-19 и аэропорт Борисполь - Фото
Денис Шмыгаль и президент ЕИБ Вернер Хойер (Фото: пресс-служба Кабмина)

Европейский инвестиционный банк предоставит Украине 50 млн евро на закупку вакцины от COVID-19 и 270 млн евро на модернизацию аэропорта Борисполь. Соответствующие соглашения были подписаны сегодня в штаб-квартире ЕИБ в Люксембурге, сообщает пресс-служба Кабмина.

50 млн евро направят на закупку вакцин и холодильного оборудования для сети центров вакцинации. Деньги выделят из проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины".

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ЕИБ предоставит в долг 270 млн евро в рамках Гарантийного соглашения "Развитие аэропорта Борисполь". Оно предусматривает реконструкцию летной зоны №2.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 270 млн евро потратят на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной стойкости аэропорта. 

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Александр Мясищев
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ЕИБ Денис Шмыгаль вакцина от covid-19 закупка вакцины
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