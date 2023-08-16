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Экономические проблемы в Китае выгодны всему миру – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 10:09
Экономические проблемы в Китае выгодны всему миру – Bloomberg - Фото
Китай (Фото - EPA)

Дефляция в Китае оказывает влияние на стабильность глобальных финансовых рынков. Однако некоторые эксперты в сфере финансов высказывают мнение, что такая ситуация может нести и положительные последствия, сообщает Bloomberg.

Падение цен во второй по величине экономике мира, вероятно, приведет к снижению издержек во всем мире, учитывая статус Китая как мировой фабрики, отмечают EdenTree Investment Management и Gama Asset Management SA. Ослабление инфляции позволит центральным банкам воздержаться от дальнейшего повышения процентных ставок и возможно перейти к смягчению, чтобы поддержать замедление роста.

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Перспектива замедления глобального ценового давления может быть одним из положительных моментов погружения Китая в дефляцию, поскольку экономика изо всех сил пытается восстановить свои позиции. Инфляция, по всей вероятности, останется сдержанной, поскольку спад на рынке недвижимости и проблемы в теневой банковской сфере Китая ограничивают расходы и инвестиции как потребителей, так и компаний.

"Слабый Китай может привести к пику усиления денежно-кредитной политики. Это также снизит спрос на сырьевые товары, что уменьшит инфляционное давление и может позволить западной экономике работать активнее", – сказал Кристофер Хайорнс, портфельный менеджер EdenTree Investment.

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Инфляция США и остальных государств ускорилась после пандемии, что понизило покупательную способность потребителей и вынудило центральные банки поднять процентные ставки. Сложное положение Китая иное в силу целого ряда обстоятельств, включая длительный спад на рынке недвижимости, что подорвало доверие и сократило расходы. 2023 цены на китайские товары для США падали ежемесячно.

"Позитивный аспект состоит в том, что небольшая дефляция и медленный рост в Китае еще быстрее ослабят инфляцию в другом мире", – сказал Раджив Де Мелло, управляющий глобальным макроэкономическим портфелем в Gama Asset Management. Однако замедление роста в Китае также приведет к замедлению Азии и Европы, добавил он.

Де Мелло заявил Bloomberg, что экспорт дефляции Китаем положителен для владельцев облигаций и активов развивающихся рынков.

Безусловно, влияние китайской дефляции на крупнейшего в мире потребителя, США и других торговых партнеров может оказаться незначительным и мимолетным. Закупки США китайских товаров сократились, а война России против Украины ведет к росту цен на такие товары как нефть.

При текущей траектории смягченное понижение роста в Китае повлияет на экономику США или расчеты Федеральной резервной системы. Это может привести к тому, что ФРС снизит ставку раньше, чем ожидалось.

Кроме того, дальнейшие стимулы со стороны китайских властей могут помочь остановить экономический спад и снизить цены. "Слабость китайской экономики и очевидная дефляция являются явным сдерживающим фактором глобальной инфляции", – сказал Гэри Дуган, директор по инвестициям Dalma Capital Management.

Наталия Софиенко
Китайэкономика китая
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