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"Экономический эффект 1,7 млрд грн". НАБУ приносит государству больше, чем на него тратят

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 14:49
Директор НАБУ Семен Кривонос. Фото: Медиацентр Украина

Благодаря работе Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, госбюджет в первом полугодии пополнился почти на 1,7 млрд грн. Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос.

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"Экономический эффект от деятельности НАБУ в первом полугодии составил 1 миллиард 678 миллионов гривень. Эти цифры свидетельствуют о том, что у нас есть значительный экономический эффект, и что эта сумма превышает расходы на НАБУ, предусмотренные в госбюджете (1,26 млрд грн. – ред.)", – заявил Кривонос на брифинге в Медиацентре Украина.

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По его словам, благодаря НАБУ и САП в первом полугодии 2023 года на нужды сил обороны было направлено почти 2 млрд грн.

НАБУ работало без постоянного руководителя с апреля 2022 года, когда закончились полномочия Артема Сытника. Украина пообещала МВФ провести конкурс на директора НАБУ до апреля 2023 года. 6 марта на внеочередном заседании Кабмин назначил директором Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса.

Вера Касиян
набусапСемен Кривонос
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