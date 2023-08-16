"Економічний ефект 1,7 млрд грн". НАБУ приносить державі більше, ніж на нього витрачають

Завдяки роботі Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури держбюджет у першому півріччі поповнився майже на 1,7 млрд грн. Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос.

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"Економічний ефект від діяльності НАБУ у першому півріччі становив 1 мільярд 678 мільйонів гривень. Ці цифри свідчать про те, що ми маємо значний економічний ефект, і що ця сума перевищує витрати на НАБУ, передбачені у держбюджеті (1,26 млрд грн. – ред.)", – заявив Кривонос на брифінгу у Медіацентрі Україна.

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За його словами, завдяки НАБУ і САП у першому півріччі 2023 року на потреби Сил оборони було спрямовано майже 2 млрд грн.

НАБУ працювало без постійного керівника з квітня 2022 року, коли закінчилися повноваження Артема Ситника. Україна пообіцяла МВФ провести конкурс на директора НАБУ до квітня 2023 року. 6 березня на позачерговому засіданні Кабмін призначив директором Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса.