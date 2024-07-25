Экономический рост в США ускорился во втором квартале
Экономика США выросла на 2,8% во втором квартале после роста в 1,5% в первом квартале 2024 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Бюро экономического анализа Министерства торговли США.
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Динамика ВВП все еще отстает от показателя второго квартала 2023 года, когда был зафиксирован рост в 4,2%.
Рост обеспечило увеличение потребительских расходов и инвестиций в бизнес при умеренной инфляции.
Американцы увеличили расходы на здравоохранение, жилье и коммунальные услуги, отдых и на ряд товаров: автомобили, мебель и бытовую технику длительного пользования, энергоносители.
Также импульсом роста стало увеличения государственных расходов.
Сдерживают американскую экономику замедление на рынке жилья и увеличение торгового дефицита.
"Экономический рост устойчивый, не слишком горячий и не слишком холодный. Инфляция, похоже, пойдет по пути ФРС, и ослабление денежно-кредитного сдерживания со снижением процентной ставки, вероятно, произойдет в сентябре", — прокомментировал агентству Кристофер Рапки, главный экономист Fwdbonds, исследовательской компании, публикующей отчеты о мировой экономике и рынках.
- 25 июля 2024 года НБУ обновил макропрогноз: инфляция будет выше, а темпы роста ВВП – лучше.