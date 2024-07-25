Економічне зростання у США прискорилося у другому кварталі
Економіка США зросла на 2,8% у другому кварталі після зростання 1,5% у першому кварталі 2024 року. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на дані Бюро економічного аналізу Міністерства торгівлі США.
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
Динаміка ВВП все ще відстає від показника другого кварталу 2023 року, коли було зафіксовано зростання 4,2%.
Зростання забезпечило збільшення споживчих витрат та інвестицій у бізнес за помірної інфляції.
Американці збільшили витрати на охорону здоров'я, житло та комунальні послуги, відпочинок та на низку товарів: автомобілі, меблі та побутову техніку тривалого користування, енергоносії.
Також імпульсом зростання стало збільшення державних видатків.
Стримують американську економіку уповільнення ринку житла і збільшення торгового дефіциту.
"Економічне зростання стійке, не надто гаряче й не надто холодне. Інфляція, схоже, піде шляхом ФРС, і ослаблення грошово-кредитного стримування зі зниженням процентної ставки, ймовірно, відбудеться у вересні", – прокоментував агентству Крістофер Рапкі, головний економіст Fwdbonds, дослідницької компанії, що публікує звіти про світову економіку та ринки.
- 25 липня 2024 року НБУ оновив макропрогноз: інфляція буде вищою, а темпи зростання ВВП – кращими.