Економічне зростання у США прискорилося у другому кварталі

ВВП США зростає завдяки збільшенню споживчих витрат та інвестицій у бізнес

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Економіка США зросла на 2,8% у другому кварталі після зростання 1,5% у першому кварталі 2024 року. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на дані Бюро економічного аналізу Міністерства торгівлі США.

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Динаміка ВВП все ще відстає від показника другого кварталу 2023 року, коли було зафіксовано зростання 4,2%.

Зростання забезпечило збільшення споживчих витрат та інвестицій у бізнес за помірної інфляції.

Американці збільшили витрати на охорону здоров'я, житло та комунальні послуги, відпочинок та на низку товарів: автомобілі, меблі та побутову техніку тривалого користування, енергоносії.

Також імпульсом зростання стало збільшення державних видатків.

Стримують американську економіку уповільнення ринку житла і збільшення торгового дефіциту.

"Економічне зростання стійке, не надто гаряче й не надто холодне. Інфляція, схоже, піде шляхом ФРС, і ослаблення грошово-кредитного стримування зі зниженням процентної ставки, ймовірно, відбудеться у вересні", – прокоментував агентству Крістофер Рапкі, головний економіст Fwdbonds, дослідницької компанії, що публікує звіти про світову економіку та ринки.