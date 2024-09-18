Экономическое бронирование. Минэкономики оценило потенциальный эффект в 100 млрд грн

Экономическое бронирование может принести до 100 млрд грн дополнительных поступлений, а также стать элементом детенизации

Юлия Свириденко (фото – Минэкономики)

По расчетам Министерства экономики, экономическое бронирование может принести до 100 млрд грн дополнительных поступлений, а также стать элементом детенизации. Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко на Business Breakfast, сообщает Forbes Ukraine.

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При этом глава парламентского комитета по экономическому развитию, автор законопроектов об экономическом бронировании Дмитрий Наталуха еще в марте оценивал еффект экономического бронирования от мобилизации для бюджета в 200 млрд грн в год.

Справка В Верховной Раде сейчас есть три законопроекта об экономическом бронировании:



→ с уплатой повышенного военного сбора в 20 400 грн в месяц за каждого забронированного;

→ с бронированием по уровню зарплаты более 36 336 грн;

→ со смешанной моделью: 36 336 грн зарплаты для наемного работника, 20 400 грн военного сбора для ФОП.

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Министр подчеркнула, что в правительственном проекте госбюджета на 2025 год экономическое бронирование не учтено. К этому вопросу власти вернется только после того, как будет понятно, что у армии достаточно ресурсов.

Главная задача сейчас – оборона государства и обеспечение армии, сказала Свириденко.

По расчетам Минэкономики, 1,7 млн человек частично работают в тени. В частности, речь идет о сельском хозяйстве, транспорте, строительстве.

"Если детинизировать 10% от этого количества, то мы получим 170 000 человек. И так можно пройтись по многим секторам и сопоставить зарплаты, которые показывают рекрутинговые агентства с данными Госстата", – объяснила министр.

Дискуссия об экономическом бронировании, по ее словам, может перейти в плоскость практической реализации "в ближайшее время, если военные скажут, что это точно не нарушит баланс в армии, не нарушит баланс мобилизации", заявила Свириденко.

В конце июля министр финансов Сергей Марченко заявил, что идея экономического бронирования остается актуальной, но сейчас первая задача – выжить.