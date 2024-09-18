Економічне бронювання. Мінекономіки оцінило потенційний ефект у 100 млрд грн
За розрахунками Міністерства економіки, економічне бронювання може принести до 100 млрд грн додаткових надходжень, а також стати елементом детінізації. Про це заявила міністерка економіки Юлія Свириденко на Business Breakfast, повідомляє Forbes Ukraine.
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Водночас голова парламентського комітету з питань економічного розвитку, автор законопроєктів про економічне бронювання Дмитро Наталуха ще в березі оцінював ефект економічного бронювання від мобілізації для бюджету у 200 млрд грн на рік.
У Верховній Раді зараз є три законопроєкти про економічне бронювання:
→ зі сплатою підвищеного військового збору у 20 400 грн на місяць за кожного заброньованого;
→ із бронюванням за рівнем зарплати у понад 36 336 грн;
→ зі змішаною моделлю: 36 336 грн зарплати для найманого працівника, 20 400 грн військового збору для ФОПів.
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Міністерка наголосила, що в урядовому проєкті держбюджету на 2025 рік економічне бронювання не враховане. До цього питання влада повернеться тільки після того, як буде зрозуміло, що армія має достатньо ресурсів.
Головне завдання зараз – оборона держави і забезпечення армії, сказала Свириденко.
За розрахунками Мінекономіки, 1,7 млн осіб частково працюють в тіні. Зокрема, йдеться про сільське господарство, транспорт, будівництво.
"Якщо "детінізувати" 10% від цієї кількості, то ми отримаємо 170 000 людей. І так можна пройтися по багатьох секторах і зіставити зарплати, які показують рекрутингові агентства із даними Держстату", – пояснила міністерка.
Дискусія про економічне бронювання, за її словами, може перейти в площину практичної реалізації "найближчим часом, якщо військові скажуть, що це точно не порушить баланс в армії, не порушить баланс мобілізації", заявила Свириденко.
Наприкінці липня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що ідея економічного бронювання залишається актуальною, але зараз найперше завдання – вижити.
- Проти економічного бронювання виступають багато депутатів, зокрема у керівництві парламенту. Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко сказав, що це може створити "ще одну лінію розколу суспільства на багатих і бідних".
- Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський казав, що "це дуже сенситивне питання", й у парламенті не гарантують ухвалення закону про економічне бронювання.
- На початку вересня голова фінансового комітету Верховної Ради Гетманцев розповів, що економічне бронювання можуть запровадити в Україні вже цього року.