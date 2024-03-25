Економічне бронювання. У Раді оцінили надходження до бюджету: Від 200 млрд грн на рік
Економічне бронювання від мобілізації принесе бюджету 200 млрд грн на рік, вважає голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.
За його словами, діяльність комітету зараз фокусується на забезпеченні потреб фінансування бюджету через різні інструменти.
"Першим є пряме фіскальне забезпечення оборонних видатків. І тут ми покладаємося не на масове збільшення податків, а на створення нових механізмів, на пошук нових інструментів, нових шляхів. І серед іншого ми не відкидаємо питання економічного бронювання, яке, за нашими розрахунками, може приносити від 200 млрд грн на рік", – сказав Наталуха під час конгресу "Реформа системи публічних фінансів – шлях до Відновлення України".
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Нардеп пояснив, що питання економічного бронювання "не про те, щоб врятувати когось персонально".
"Воно про те, щоб дати передбачуваність бізнесу для того, щоб він продовжував функціонувати і продовжував сплачувати податки, з яких утримуються Збройні Сили України. На сьогодні це єдине джерело фінансування ЗСУ", – зазначив Наталуха.
Він нагадав, що в парламенті напрацьовується ініціатива щодо бронювання шляхом сплати щомісячного військового збору в розмірі 20 000 грн. Це середня заробітна плата по країні.
Йдеться про сплату додаткового військового збору за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, заробітної плати чи якихось інших критеріїв.
У Кабміні та Офісі президента обговорюють іншу модель – з прив'язкою до зарплати, починаючи з 35 000 грн. Для таких працівників має бути передбачене автоматичне бронювання, зазначив Наталуха.
Комітет зараз напрацьовує проєкт закону, до якого буде кілька альтернативних, що передбачать усі ці моделі. А далі депутати будуть дискутувати на рівні парламенту, додав він.
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