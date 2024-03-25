Экономическое бронирование. В Раде оценили поступления в бюджет: От 200 млрд грн в год
Экономическое бронирование от мобилизации принесет бюджету 200 млрд грн в год, считает глава парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.
По его словам, деятельность комитета сейчас фокусируется на обеспечении потребностей финансирования бюджета через разные инструменты.
"Первым является прямое фискальное обеспечение оборонных расходов. И здесь мы полагаемся не на массовое увеличение налогов, а на создание новых механизмов, на поиск новых инструментов, новых путей. И в том числе мы не исключаем вопроса экономического бронирования, который, по нашим расчетам, может приносить от 200 млрд грн в год", – сказал Наталуха во время конгресса "Реформа системы публичных финансов – путь к Восстановлению Украины".
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Нардеп пояснил, что вопрос экономического бронирования "не о том, чтобы спасти кого-то персонально".
"Оно о том, чтобы дать предсказуемость бизнеса для того, чтобы он продолжал функционировать и продолжал платить налоги, из которых содержатся Вооруженные Силы Украины. На сегодняшний день это единственный источник финансирования ВСУ", – отметил Наталуха.
Он напомнил, что в парламенте нарабатывается инициатива по бронированию путем уплаты ежемесячного военного сбора в размере 20 000 грн. Это средняя заработная плата по стране.
Речь идет об уплате дополнительного военного сбора за каждое забронированное лицо, независимо от его должности, заработной платы или каких-либо других критериев.
В Кабмине и Офисе президента обсуждают другую модель – с привязкой к зарплате, начиная с 35 000 грн. Для таких работников должно быть предусмотрено автоматическое бронирование, отметил Наталуха.
Комитет сейчас нарабатывает проект закона, к которому будет несколько альтернативных, предусматривающих все эти модели. А дальше депутаты будут дискутировать на уровне парламента, добавил он.
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