Экономическое бронирование. В Раде оценили поступления в бюджет: От 200 млрд грн в год

В Раде готовят несколько законопроектов об экономическом бронировании от мобилизации

Дмитрий Наталуха. Источник - скриншот видео

Экономическое бронирование от мобилизации принесет бюджету 200 млрд грн в год, считает глава парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.

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По его словам, деятельность комитета сейчас фокусируется на обеспечении потребностей финансирования бюджета через разные инструменты.

"Первым является прямое фискальное обеспечение оборонных расходов. И здесь мы полагаемся не на массовое увеличение налогов, а на создание новых механизмов, на поиск новых инструментов, новых путей. И в том числе мы не исключаем вопроса экономического бронирования, который, по нашим расчетам, может приносить от 200 млрд грн в год", – сказал Наталуха во время конгресса "Реформа системы публичных финансов – путь к Восстановлению Украины".

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Нардеп пояснил, что вопрос экономического бронирования "не о том, чтобы спасти кого-то персонально".

"Оно о том, чтобы дать предсказуемость бизнеса для того, чтобы он продолжал функционировать и продолжал платить налоги, из которых содержатся Вооруженные Силы Украины. На сегодняшний день это единственный источник финансирования ВСУ", – отметил Наталуха.

Он напомнил, что в парламенте нарабатывается инициатива по бронированию путем уплаты ежемесячного военного сбора в размере 20 000 грн. Это средняя заработная плата по стране.

Речь идет об уплате дополнительного военного сбора за каждое забронированное лицо, независимо от его должности, заработной платы или каких-либо других критериев.

В Кабмине и Офисе президента обсуждают другую модель – с привязкой к зарплате, начиная с 35 000 грн. Для таких работников должно быть предусмотрено автоматическое бронирование, отметил Наталуха.

Комитет сейчас нарабатывает проект закона, к которому будет несколько альтернативных, предусматривающих все эти модели. А дальше депутаты будут дискутировать на уровне парламента, добавил он.