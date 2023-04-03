Экономика должна восстановиться через два года после окончания войны — советник Зеленского
Экономика Украины должна вернуться на довоенный уровень в течение двух лет после окончания войны. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.
Он подчеркнул, что прямые убытки, которые Украина получила в результате российской агрессии, оцениваются в 750 млрд долларов.
"Если добавить туда еще так называемый косвенный ущерб, то сумма превысит 1 трлн долларов, это просто колоссальные деньги. Средства будут заходить сначала от арестованных средств Российской Федерации, это 300 млрд долларов Центробанка РФ, плюс 150 млрд долларов — это средства, которые есть у российской номенклатуры или "элиты". То есть мы говорим с вами о сумме примерно пол триллиона долларов", – говорит Устенко.
Остальные пол триллиона долларов — это те контрибуции и репарации, которые долгое время будет выплачивать Российская Федерация Украине.
Устенко отметил, что будут восстанавливать жилье, предприятия в совершенно новом формате.
"Речь идет об совершенно новом качественном жилье, в том числе и учитывая вопросы, связанные с технической безопасностью людей, речь идет об совершенно новой экологичности этих домов. Также речь идет о новых предприятиях, уже на новой технологии, новой технике", — пояснил советник президента.
Он подчеркнул, что задача состоит в том, что экономика должна вернуться в нормальное состояние в ближайшие два года после окончания войны.
"То есть условно, если завтра заканчивается война, то к началу апреля плюс два года экономика страны должна выйти полностью на свой довоенный уровень. Но то, что будет довоенным с точки зрения средств, это один срез вопроса, а то, что это будет совершенно новая система, это уже другое", – подытожил Устенко.
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В свою очередь первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко считает, что Украине для возвращения к довоенному качеству жизни и доходов может понадобиться пять-семь лет, этот срок будет зависеть от доступа к структурным фондам ЕС и инвестициям.
"Но конечно, если у нас есть инвестиции в размере $50-70 млрд (в год), то мы можем расти на 7% ежегодно и, конечно, мы это время восстановления пройдем быстрее", – сказала она на прошлой неделе.
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- 14 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию по созданию международного механизма, который обеспечит возмещение Украине ущерба, нанесенного агрессией со стороны России. "За" проголосовали 94 страны, "против" – 14. Украина рассчитывает получить от России минимум $300 млрд репараций .
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