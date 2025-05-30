Экономика Канады в первом квартале выросла на 2,2%, превзойдя прогнозы

В первом квартале 2025 года экономика Канады выросла в результате экспортного бума перед введением американских пошлин

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В первом квартале валовой внутренний продукт Канады вырос в годовом исчислении на 2,2% по сравнению с пересмотренным в сторону снижения ростом на 2,1%, зафиксированным в конце 2024 года. Об этом сообщила Статистическая служба Канады. Рост оказался выше прогноза Банка Канады о росте на 1,8%.

Экономика Канады в первом квартале росла быстрее, чем ожидалось, в основном за счет экспорта. Американские компании поспешили запастись канадскими товарами до введения пошлин президентом Дональдом Трампом.

Увеличение экспорта в первом квартале послужило толчком к росту на 1,6% после роста на 1,7% в четвертом квартале 2024 года. Инвестиции предприятий в машины и оборудование также выросли на 5,3%, что привело к росту квартального ВВП.

Источник: Bloomberg

ВВП вырос на 0,1% в марте после сокращения на 0,2% в феврале. Ожидается, что экономика вырастет на 0,1% в апреле, сообщило статистическое агентство со ссылкой на предварительную оценку.

Рост в марте был обусловлен, прежде всего, восстановлением в горнодобывающей промышленности, разработке карьеров, добыче нефти и газа, а также в строительстве.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали, что ВВП в первом квартале вырастет на 1,7%, а в марте – на 0,1%.

Квартальный показатель ВВП рассчитывается с учетом доходов и расходов, а месячный ВВП – с учетом объема промышленного производства.

Канадский доллар укрепился и торговался с повышением на 0,07% до 1,3799 за доллар США или 72,47 цента США. Доходность двухлетних государственных облигаций выросла на 1,7 базисных пункта до 2,62% после публикации данных.

Однако таможенные пошлины США и неопределенность вокруг них начали демонстрировать первые признаки влияния. Конечный внутренний спрос, являющийся общими затратами на конечное потребление и инвестиции в основной капитал, не увеличился впервые с конца 2023 года.

Рост расходов домохозяйств также замедлился до 0,3% в первом квартале после роста на 1,2% в прошлом квартале.