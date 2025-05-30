Економіка Канади у першому кварталі зросла на 2,2%, перевершивши прогнози
У першому кварталі валовий внутрішній продукт Канади зріс у річному вимірі на 2,2% порівняно з переглянутим у бік зниження зростанням на 2,1%, зафіксованим наприкінці 2024 року. Про це повідомила Статистична служба Канади. Зростання виявилося вищим за прогноз Банку Канади про зростання на 1,8%.
Економіка Канади в першому кварталі зростала швидше, ніж очікувалося, здебільшого внаслідок експорту. Американські компанії поспішили запастися канадськими товарами до запровадження мит президентом Дональдом Трампом.
Збільшення експорту в першому кварталі стало поштовхом до зростання на 1,6% після росту на 1,7% у четвертому кварталі 2024 року. Інвестиції підприємств у машини й обладнання також зросли на 5,3%, наслідком чого стало зростання квартального ВВП.
ВВП зріс на 0,1% у березні після скорочення на 0,2% у лютому. Очікується, що економіка зросте на 0,1% у квітні, повідомило статистичне агентство з посиланням на попередню оцінку.
Зростання у березні було зумовлене насамперед відновленням у гірничодобувній промисловості, розробці кар'єрів, видобутку нафти та газу, а також у будівництві.
Аналітики, опитані агентством Reuters, очікували, що ВВП у першому кварталі зросте на 1,7%, а у березні – на 0,1%.
Квартальний показник ВВП розраховується з урахуванням доходів і витрат, а місячний ВВП – з урахуванням обсягу промислового виробництва.
Канадський долар зміцнився та торгувався з підвищенням на 0,07% до 1,3799 за долар США або 72,47 цента США. Прибутковість дворічних державних облігацій зросла на 1,7 базисного пункту до 2,62% після публікації даних.
Проте мита США та невизначеність навколо них почали демонструвати перші ознаки впливу. Кінцевий внутрішній попит, що є загальними витратами на кінцеве споживання й інвестиції в основний капітал, не збільшився вперше з кінця 2023 року.
Зростання витрат домогосподарств також сповільнилося до 0,3% у першому кварталі після зростання на 1,2% у попередньому кварталі.
- У січні 2025 року Центральний Банк Канади попередньо оцінив у 2,5% сповільнення зростання своєї економіки у перший рік і у 1,5% у другий рік торговельної війни зі США.
- У травні канадська компанія Sinobec Group, що займається торгівлею алюмінієм, звинуватила торгову війну у своєму банкрутстві.