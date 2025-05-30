Економіка Канади у першому кварталі зросла на 2,2%, перевершивши прогнози

У першому кварталі 2025 року економіка Канади зросла внаслідок експортного буму перед запровадженням американських мит

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У першому кварталі валовий внутрішній продукт Канади зріс у річному вимірі на 2,2% порівняно з переглянутим у бік зниження зростанням на 2,1%, зафіксованим наприкінці 2024 року. Про це повідомила Статистична служба Канади. Зростання виявилося вищим за прогноз Банку Канади про зростання на 1,8%.

Економіка Канади в першому кварталі зростала швидше, ніж очікувалося, здебільшого внаслідок експорту. Американські компанії поспішили запастися канадськими товарами до запровадження мит президентом Дональдом Трампом.

Збільшення експорту в першому кварталі стало поштовхом до зростання на 1,6% після росту на 1,7% у четвертому кварталі 2024 року. Інвестиції підприємств у машини й обладнання також зросли на 5,3%, наслідком чого стало зростання квартального ВВП.

Джерело: Bloomberg

ВВП зріс на 0,1% у березні після скорочення на 0,2% у лютому. Очікується, що економіка зросте на 0,1% у квітні, повідомило статистичне агентство з посиланням на попередню оцінку.

Зростання у березні було зумовлене насамперед відновленням у гірничодобувній промисловості, розробці кар'єрів, видобутку нафти та газу, а також у будівництві.

Аналітики, опитані агентством Reuters, очікували, що ВВП у першому кварталі зросте на 1,7%, а у березні – на 0,1%.

Квартальний показник ВВП розраховується з урахуванням доходів і витрат, а місячний ВВП – з урахуванням обсягу промислового виробництва.

Канадський долар зміцнився та торгувався з підвищенням на 0,07% до 1,3799 за долар США або 72,47 цента США. Прибутковість дворічних державних облігацій зросла на 1,7 базисного пункту до 2,62% після публікації даних.

Проте мита США та невизначеність навколо них почали демонструвати перші ознаки впливу. Кінцевий внутрішній попит, що є загальними витратами на кінцеве споживання й інвестиції в основний капітал, не збільшився вперше з кінця 2023 року.

Зростання витрат домогосподарств також сповільнилося до 0,3% у першому кварталі після зростання на 1,2% у попередньому кварталі.