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Экономика РФ восстанавливается, но мобилизация может помешать — Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 12:23
Экономика РФ восстанавливается, но мобилизация может помешать — Bloomberg - Фото
Рубль на фоне Кремля (Фото - EPA)

Российская экономика завершила четыре квартала спада с большим скачком роста, чем прогнозировалось, что поставило ее на путь возвращения к довоенному уровню уже в следующем году, когда она адаптируется к влиянию международных санкций. Но стремление Кремля расширить мобилизацию может помешать, поскольку дефицит рабочей силы растет. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что валовой внутренний продукт РФ увеличился на 4,9% во втором квартале.

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"Если говорить по итоговому году, то в 2024 году Россия уже выйдет за уровень 2021 года", – заявил в Москве экономист Росбанка Евгений Кошелев.

Поворот противоречит прогнозам о длительном спаде в ответ на санкции, введенные из-за вторжения в Украину в феврале 2022 года. Увеличение расходов на оборону подтолкнуло промышленное производство, тогда как потребительский спрос набирает обороты на фоне больших затрат на социальную поддержку и повышение заработной платы.

К середине следующего года ВВП может достигнуть довоенного размера, считает главный экономист финансовой группы BCS Наталья Лаврова, прогнозирующая рост на 2% в 2023 году.

Но стремление Кремля расширить мобилизацию может помешать, поскольку дефицит рабочей силы растет, пишет Bloomberg.

Поскольку Россия пытается привлечь больше добровольцев к присоединению к неудачному вторжению президента Владимира Путина в Украину, она рискует создать отток рабочей силы, что может побуждать к переходу к более избирательным мерам для призыва людей, отсутствие которых не будет так сильно ощущаться в рынке труда, говорится в материале.

Вызовы для России возникают не только на рынке труда, но и из-за падения рубля.

Наталия Софиенко
экономика РФмобилизация в рфВВП РФ
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