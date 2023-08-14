Экономика РФ восстанавливается, но мобилизация может помешать — Bloomberg
Российская экономика завершила четыре квартала спада с большим скачком роста, чем прогнозировалось, что поставило ее на путь возвращения к довоенному уровню уже в следующем году, когда она адаптируется к влиянию международных санкций. Но стремление Кремля расширить мобилизацию может помешать, поскольку дефицит рабочей силы растет. Об этом пишет Bloomberg.
Агентство отмечает, что валовой внутренний продукт РФ увеличился на 4,9% во втором квартале.
"Если говорить по итоговому году, то в 2024 году Россия уже выйдет за уровень 2021 года", – заявил в Москве экономист Росбанка Евгений Кошелев.
Поворот противоречит прогнозам о длительном спаде в ответ на санкции, введенные из-за вторжения в Украину в феврале 2022 года. Увеличение расходов на оборону подтолкнуло промышленное производство, тогда как потребительский спрос набирает обороты на фоне больших затрат на социальную поддержку и повышение заработной платы.
К середине следующего года ВВП может достигнуть довоенного размера, считает главный экономист финансовой группы BCS Наталья Лаврова, прогнозирующая рост на 2% в 2023 году.
Но стремление Кремля расширить мобилизацию может помешать, поскольку дефицит рабочей силы растет, пишет Bloomberg.
Поскольку Россия пытается привлечь больше добровольцев к присоединению к неудачному вторжению президента Владимира Путина в Украину, она рискует создать отток рабочей силы, что может побуждать к переходу к более избирательным мерам для призыва людей, отсутствие которых не будет так сильно ощущаться в рынке труда, говорится в материале.
Вызовы для России возникают не только на рынке труда, но и из-за падения рубля.
- Курс доллара на Московской бирже в России в понедельник, 14 августа, впервые с 23 марта 2022 превысил отметку 100 рублей.
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