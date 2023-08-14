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Економіка РФ відновлюється, але мобілізація може цьому завадити — Bloomberg

Этот материал также доступен на русском
14.08.2023, 12:23
Економіка РФ відновлюється, але мобілізація може цьому завадити — Bloomberg - Фото
Рубль на тлі Кремля (Фото - EPA)

Російська економіка завершила чотири квартали спаду з більшим стрибком зростання, ніж прогнозувалося, що поставило її на шлях повернення до довоєнного рівня вже наступного року, коли вона адаптується до впливу міжнародних санкцій. Але прагнення Кремля розширити мобілізацію може стати на заваді, оскільки дефіцит робочої сили зростає. Про це пише Bloomberg.

Агенція зазначає, що валовий внутрішній продукт РФ збільшився на 4,9% у другому кварталі.

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"Якщо говорити стосовно підсумкового року, то у 2024 році Росія вже вийде за рівень 2021 року", — заявив у Москві економіст Росбанку Євген Кошелєв.

Поворот суперечить прогнозам про тривалий спад у відповідь на санкції, запроваджені через вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Збільшення витрат на оборону підштовхнуло промислове виробництво, тоді як споживчий попит набирає обертів на тлі більших витрат на соціальну підтримку та підвищення заробітної плати.

До середини наступного року ВВП може досягти довоєнного розміру, вважає головний економіст фінансової групи BCS Наталія Лаврова, яка прогнозує зростання на 2% у 2023 році.

Але прагнення Кремля розширити мобілізацію може стати на заваді, оскільки дефіцит робочої сили зростає, пише Bloomberg.

Оскільки Росія намагається залучити більше добровольців приєднатися до невдалого вторгнення президента Володимира Путіна в Україну, вона ризикує створити відтік робочої сили, що може спонукати до переходу до більш вибіркових заходів для призову людей, відсутність яких не буде так сильно відчуватися в ринку праці, йдеться у матеріалі.

Виклики для Росії виникають не тільки на ринку праці, а й через падіння рубля.

Наталія Софієнко
економіка Росіїввп росіїмобілізація у Росії
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