Экономика США показала рекордное падение со времен Второй мировой войны

По итогам 2020 года ВВП США упал на 3,5%. Годовое падение крупнейшей экономики мира произошло впервые за 11 лет, сообщило Бюро экономического анализа Министерства торговли США.

Как подчеркнули в министерстве, снижение экономики США в 2020 году стало сильнейшим с 1946 года, когда показатель упал на 11,6%. Такое существенное сокращение отмечено впервые после финансового кризиса 2008 года ("минус" 2,5%).

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При этом в четвертом квартале 2020 года ВВП США вырос на 4%, что свидетельствует о V-образном восстановлении экономики. В первом квартале экономика страны снизилась на 5%, во втором – на рекордные 31,4%, а в третьем – выросла также на рекордные 33,4%.

15 января избранный президент США Джо Байден представил свой пакет экономических стимулов. Он заявил, что большие расходы сейчас уменьшат долгосрочный экономический ущерб от пандемии.

По прогнозам экономистов JPMorgan, пакет экономических стимулов для США на сумму $1,9 трлн, может повысить ВВП страны до 11,4% к концу 2021 года.

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Юрий Тарасовский

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