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Экономика США показала рекордное падение со времен Второй мировой войны

29.01.2021, 10:54
Экономика США показала рекордное падение со времен Второй мировой войны - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

По итогам 2020 года ВВП США упал на 3,5%. Годовое падение крупнейшей экономики мира произошло впервые за 11 лет, сообщило Бюро экономического анализа Министерства торговли США.

Как подчеркнули в министерстве, снижение экономики США в 2020 году стало сильнейшим с 1946 года, когда показатель упал на 11,6%. Такое существенное сокращение отмечено впервые после финансового кризиса 2008 года ("минус" 2,5%).

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При этом в четвертом квартале 2020 года ВВП США вырос на 4%, что свидетельствует о V-образном восстановлении экономики. В первом квартале экономика страны снизилась на 5%, во втором – на рекордные 31,4%, а в третьем – выросла также на рекордные 33,4%.

  • 15 января избранный президент США Джо Байден представил свой пакет экономических стимулов. Он заявил, что большие расходы сейчас уменьшат долгосрочный экономический ущерб от пандемии.
  • По прогнозам экономистов JPMorgan, пакет экономических стимулов для США на сумму $1,9 трлн, может повысить ВВП страны до 11,4% к концу 2021 года.

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Юрий Тарасовский
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