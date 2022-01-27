Экономика США выросла на 5,7% – это самый высокий показатель со времен Рейгана

Экономика США в 2021 году продемонстрировала самый большой рост за несколько десятилетий. По данным местного Бюро экономического анализа, по итогам года внутренний валовой продукт США увеличился на 5,7% после падения на 3,4% в 2020 году.

Этот рост стал самым большим с 1984 года.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В последнем квартале 2021 года ВВП США продемонстрировал рост на 6,9% в пересчете на годовые темпы (annual rate), что превзошло ожидания аналитиков. Экономисты, опрошенные Dow Jones, рассчитывали на прибавку на уровне 5,5%.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса экономика США сократилась впервые с 2009 года, когда на фоне финансового кризиса ВВП упал на 2,5%. Уже к середине 2021 года американская экономика восстановилась и вышла на допандемический уровень.

Высокий экономический рост в США сопровождается и высокой инфляцией, также находящейся на многолетних максимумах. В 2021 году она ускорилась до 7%, что стало самым большим показателем с 1982-го. На этом фоне Федеральная резервная система заявила, что сворачивает антикризисные меры, и уже в марте может впервые за четыре года повысить базовую процентную ставку. Более жесткая монетарная политика призвана сдержать рост цен, существенно превышающий целевой уровень в 2%.

В марте 2020 года, когда мир начал вводить локдауны из-за пандемии коронавируса ФРС, развернула программу агрессивной поддержки экономики и рынков. Американский регулятор начал массово скупать казначейские облигации и бонды, обеспеченные ипотекой, вливая деньги на рынок. На это выделялось не менее 120 млрд долларов в месяц.

С ноября 2021 года ФРС начала постепенно сворачивать эту программу .

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.