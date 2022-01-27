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Экономика США выросла на 5,7% – это самый высокий показатель со времен Рейгана

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2022, 16:14
Экономика США выросла на 5,7% – это самый высокий показатель со времен Рейгана - Фото
Фото: EPA

Экономика США в 2021 году продемонстрировала самый большой рост за несколько десятилетий. По данным местного Бюро экономического анализа, по итогам года внутренний валовой продукт США увеличился на 5,7% после падения на 3,4% в 2020 году.

Этот рост стал самым большим с 1984 года.

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В последнем квартале 2021 года ВВП США продемонстрировал рост на 6,9% в пересчете на годовые темпы (annual rate), что превзошло ожидания аналитиков. Экономисты, опрошенные Dow Jones, рассчитывали на прибавку на уровне 5,5%.

Экономика США выросла на 5,7% – это самый высокий показатель со времен Рейгана

В 2020 году из-за пандемии коронавируса экономика США сократилась впервые с 2009 года, когда на фоне финансового кризиса ВВП упал на 2,5%. Уже к середине 2021 года американская экономика восстановилась и вышла на допандемический уровень.

Высокий экономический рост в США сопровождается и высокой инфляцией, также находящейся на многолетних максимумах. В 2021 году она ускорилась до 7%, что стало самым большим показателем с 1982-го. На этом фоне Федеральная резервная система заявила, что сворачивает антикризисные меры, и уже в марте может впервые за четыре года повысить базовую процентную ставку. Более жесткая монетарная политика призвана сдержать рост цен, существенно превышающий целевой уровень в 2%.

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Андрей Водяный
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США ВВП
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