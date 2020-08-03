Экономика Украины начинает выходить из кризиса, но рост инфляции вернулся - НБУ

Украинская экономика начинает выходить из кризиса, но все еще нуждается в стимулирующей монетарной политике. Об этом говорится Итогах дискуссии членов Комитета по монетарной политике Национального банка.

В комитете отметили, что в июле возобновилось постепенное восстановление розничной торговли, замедлилось падание потребительского импорта, а деловые ожидания в торговле и промышленности практически вышли на докарантинный уровень.

В то же время в последние месяцы произошел разворот инфляционного тренда, говорят в комитете НБУ. Подорожание энергоносителей на мировых рынках и постепенное восстановление спроса ускорили рост цен, из-за чего к концу года инфляция может быть близкой к цели НБУ в 5%.

"В таких условиях сохранение учетной ставки на уровне 6% является оптимальным решением", - сказано в документе.

В комитете НБУ считают, что в 6% учетная ставка, с одной стороны, оставляет банкам достаточное пространство для снижения депозитных и кредитных ставок, а с другой – направлено на обеспечение умеренной инфляции в 2021-2022 годах.

За сохранение ставки на уровне 6% проголосовали 7 из 10 членов КМП. Еще трое - высказались за снижение ставки до 5,5%.

Более того, пятеро членов комитета высказались за сохранение учетной ставки на текущем уровне как минимум до конца 2020 года. Двое членов наоборот считают, что ставку необходимо повысить уже к концу года. Трое членов КМП видят пространство для дальнейшего снижения в краткосрочной перспективе.

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9 июня Минэкономки сообщило о замедлении падения ВВП по итогам пяти месяцев 2020 года. ВВП сократился на 5,9%.

По данным Госстата, в мае потребительские цены в Украине выросли по сравнению с прошлым месяцем на 0,2%. В годовом измерении инфляция в июне ускорилась до 2,4%.

Богдан Заика

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