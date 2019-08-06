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Экс-главу Нацбанка снова вызывают на допрос в ГПУ

Экс-главу Нацбанка снова вызывают на допрос в ГПУ
06.08.2019, 16:36

На сайте Генпрокуратуры снова появилась повестка для Гонтаревой

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) второй раз вызывает на допрос бывшую главу Национального банка (НБУ) Валерию Гонтареву по делу бизнесмена Сергея Курченко. Повестка опубликована 6 августа на сайте Генпрокуратуры.

Гонтарева должна явиться на допрос в качестве подозреваемой 12 августа в 13:30 к старшему группы прокуроров в уголовном производстве Константину Кулику.

Экс-главу НБУ подозревают по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и укрытие их преступной деятельности) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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