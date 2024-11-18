Экспорт Украины достиг $36,3 млрд: это больше, чем за весь 2023 год — Минэкономики
Украинский экспорт товаров в денежном эквиваленте уже превысил показатели 2023 года. По состоянию на 17 ноября экспорт составил $36,3 млрд, за весь прошлый год – $36,2 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
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Такие результаты стали возможны благодаря ускорению экспорта продукции нового урожая, стабильной работе Украинского морского коридора и возобновлению отечественного производства, отмечают в министерстве.
Больше всего с 1 января по 17 ноября 2024 года Украина экспортировала:
- Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое — на $4,4 млрд (5,3 млн тонн)
- Кукуруза — на $4,2 млрд (25,5 млн тонн)
- Пшеница и смесь пшеницы и ржи – на $3,4 млрд (19,0 млн тонн)
- Железные руды и концентраты – на $2,5 млрд (29,7 млн тонн)
- Семена рапса или кользы – на $1,7 млрд (3,5 млн тонн)
- Провода, кабели – на $1,1 млрд (60 500 тонн)
- Соевые бобы – на $1,1 млрд (2,8 млн тонн).
В физических объемах экспорт превысил показатели всего 2023 года (100 млн тонн) в октябре (110 млн тонн).
- За октябрь украинский экспорт достиг $3,8 млрд: это рекорд года. Список главных товаров.
- В октябре Украина увеличила товарооборот на $10 млрд благодаря рекордному экспорту.
- С начала года Украина сократила импорт свинины до 6-летнего минимума. Экспорт растет, особенно в ОАЭ.