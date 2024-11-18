Экспорт Украины достиг $36,3 млрд: это больше, чем за весь 2023 год — Минэкономики
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Украинский экспорт товаров в денежном эквиваленте уже превысил показатели 2023 года. По состоянию на 17 ноября экспорт составил $36,3 млрд, за весь прошлый год – $36,2 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики. 

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Такие результаты стали возможны благодаря ускорению экспорта продукции нового урожая, стабильной работе Украинского морского коридора и возобновлению отечественного производства, отмечают в министерстве.

Больше всего с 1 января по 17 ноября 2024 года Украина экспортировала:

  • Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое — на $4,4 млрд (5,3 млн тонн)
  • Кукуруза — на $4,2 млрд (25,5 млн тонн)
  • Пшеница и смесь пшеницы и ржи – на $3,4 млрд (19,0 млн тонн)
  • Железные руды и концентраты  – на $2,5 млрд (29,7 млн ​​тонн)
  • Семена рапса или кользы – на $1,7 млрд (3,5 млн тонн)
  • Провода, кабели – на $1,1 млрд (60 500 тонн)
  • Соевые бобы – на $1,1 млрд (2,8 млн тонн).

В физических объемах экспорт превысил показатели всего 2023 года (100 млн тонн) в октябре (110 млн тонн).

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