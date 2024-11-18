Експорт України досяг $36,3 млрд: це більше, ніж за весь 2023 рік — Мінекономіки

У фізичних обсягах Україна експортувала 110 млн тонн товарів, що також більше, ніж у повному 2023 році

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Український експорт товарів у грошовому еквіваленті вже перевищив показники 2023 року. Станом на 17 листопада експорт становив $36,3 млрд, за весь минулий рік – $36,2 млрд. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Такі результати стали можливими завдяки прискоренню експорту продукції нового врожаю, стабільній роботі Українського морського коридору та відновленню вітчизняного виробництва, зазначають у міністерстві.

Найбільше з 1 січня до 17 листопада 2024 року Україна експортувала:

Олія соняшникова, сафлорова або бавовняна — на $4,4 млрд (5,3 млн тонн)

Кукурудза — на $4,2 млрд (25,5 млн тонн)

Пшениця та суміш пшениці та жита – на $3,4 млрд (19,0 млн тонн)

Залізні руди та концентрати – на $2,5 млрд (29,7 млн ​​тонн)

Насіння ріпаку чи кользи – на $1,7 млрд (3,5 млн тонн)

Проводи, кабелі – на $1,1 млрд (60 500 тонн)

Соєві боби – на $1,1 млрд (2,8 млн тонн).

У фізичних обсягах експорт перевищив показники повного 2023 року (100 млн тонн) у жовтні (110 млн тонн).