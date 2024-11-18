Експорт України досяг $36,3 млрд: це більше, ніж за весь 2023 рік — Мінекономіки
Український експорт товарів у грошовому еквіваленті вже перевищив показники 2023 року. Станом на 17 листопада експорт становив $36,3 млрд, за весь минулий рік – $36,2 млрд. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
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Такі результати стали можливими завдяки прискоренню експорту продукції нового врожаю, стабільній роботі Українського морського коридору та відновленню вітчизняного виробництва, зазначають у міністерстві.
Найбільше з 1 січня до 17 листопада 2024 року Україна експортувала:
- Олія соняшникова, сафлорова або бавовняна — на $4,4 млрд (5,3 млн тонн)
- Кукурудза — на $4,2 млрд (25,5 млн тонн)
- Пшениця та суміш пшениці та жита – на $3,4 млрд (19,0 млн тонн)
- Залізні руди та концентрати – на $2,5 млрд (29,7 млн тонн)
- Насіння ріпаку чи кользи – на $1,7 млрд (3,5 млн тонн)
- Проводи, кабелі – на $1,1 млрд (60 500 тонн)
- Соєві боби – на $1,1 млрд (2,8 млн тонн).
У фізичних обсягах експорт перевищив показники повного 2023 року (100 млн тонн) у жовтні (110 млн тонн).
- За жовтень український експорт сягнув $3,8 млрд: це рекорд року. Список основних товарів.
- У жовтні Україна збільшила товарообіг на $10 млрд завдяки рекордному експорту.
- З початку року Україна скоротила імпорт свинини до 6-річного мінімуму. Експорт зростає, особливо в ОАЕ.