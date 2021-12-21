єПідтримка. Украинцы уже потратили более 130 млн грн – Шмыгаль

Более 4,9 млн украинцев уже открыли счета в банках, потратив 134 млн грн в рамках программы єПідтримка. Еще 4 млн украинцев зарегистрировались на получение средств, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Кабмина.

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С начала запуска программы украинцы потратили более 134 млн грн в тех сферах, которые больше всего пострадали от пандемии, в частности на приобретение книг, на билеты в кинотеатры и на поездки по железной дороге.

По словам премьер-министра, в частности, благодаря программам поддержки бизнеса, в этом году в Украине ожидается рекордный ВВП в долларовом эквиваленте, а средняя заработная плата составляет $550.

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15 ноября президент Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривень. Выплаты начались с 19 декабря. 1000 грн вакцинированным гражданам выплачивают на виртуальные платежные карты через приложение Дия.

Заместитель главы ОП Ростислав Шурма рассказал, что вакцинированные украинцы, у которых нет приложения "Дия", банковских карт или приложений банков, смогут получить 1000 грн по программе "єПідтримка" со второго квартала или второго полугодия 2022 года.

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что на сайтах объявлений начали появляться предложения по продаже так называемой "тысячи Зеленского".

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Анна Лыса-Кузмич

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