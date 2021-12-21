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єПідтримка. Украинцы уже потратили более 130 млн грн – Шмыгаль

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 12:58
єПідтримка. Украинцы уже потратили более 130 млн грн – Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (фото: пресс-служба Кабмина)

Более 4,9 млн украинцев уже открыли счета в банках, потратив 134 млн грн в рамках программы єПідтримка. Еще 4 млн украинцев зарегистрировались на получение средств, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Кабмина.

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С начала запуска программы украинцы потратили более 134 млн грн в тех сферах, которые больше всего пострадали от пандемии, в частности на приобретение книг, на билеты в кинотеатры и на поездки по железной дороге.

По словам премьер-министра, в частности, благодаря программам поддержки бизнеса, в этом году в Украине ожидается рекордный ВВП в долларовом эквиваленте, а средняя заработная плата составляет $550.

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Анна Лыса-Кузмич
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Тысяча Зеленского еПідтримка
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