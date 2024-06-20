ЕС и Германия запустили грантовую программу для украинского бизнеса. Дают по 40 000 евро

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Министерство экономики Украины вместе с Евросоюзом и правительством Германии запустили новую грантовой программу для украинского малого и среднего бизнеса. Об этом сообщается на правительственном портале.

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Общая сумма грантов – 480 000 евро.

Согласно программе 12 малых и средних предприятий смогут получить финансирование до 40 000 евро на развитие собственного экспорта, инноваций и консультационную поддержку от экспертов.

Принять участие в грантовой программе могут малые и средние украинские бизнесы, работающие в секторах перерабатывающей промышленности (пищевая, легкая промышленность, машиностроение, строительство, изготовление мебели и т.п.), креативной индустрии (мода, дизайн и т.п.), а также других отраслей с экспортным и инновационным потенциалом.

Подать заявку на участие в грантовой программе можно до 23:59 25 июня 2024 года на сайте проекта.

Справка Грантовая программа для малого и среднего бизнеса в размере 480 000 евро является частью программы международного сотрудничества "EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация МСП". Она совместно финансируется Европейским Союзом и правительством Германии и реализуется немецкой федеральной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Грантовая программа для малого и среднего бизнеса в размере 480 000 евро является частью программы международного сотрудничества "EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация МСП". Она совместно финансируется Европейским Союзом и правительством Германии и реализуется немецкой федеральной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.