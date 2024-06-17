Предпринимателям Харькова увеличили государственные гранты на бизнес до 500 000 грн

Деньги грантов можно направить на оплату аренды, оборудования, в том числе и на покупку генераторов

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Правительство вдвое увеличило предельную сумму грантовой помощи на развитие бизнеса по программе "Собственное дело" для предпринимателей, которые работают в Харькове или Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.

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Теперь они могут получить помощь от государства на развитие бизнеса на сумму до 500 000 грн.

Эти средства можно направить на оплату аренды, оборудования, в том числе и на покупку генераторов.

Еще одним изменением, которое правительство внесло в условия программы "Собственное дело", стало то, что для получения гранта менее чем на 75 000 грн физлицам, которые еще не зарегистрировались как ФОП, теперь не обязательно создавать рабочее место.

Предприниматели, получающие гранты от государства, должны выполнить следующие условия:

от 50 000 грн до 75 000 грн – не обязательно создавать рабочие места, такое условие действует исключительно для физлиц, которые еще не зарегистрировались, как ФОП

от 75 000 грн до 150 000 грн — необходимо создать 1 рабочее место для физлиц, которые еще не зарегистрировались, как ФОП

от 50 000 грн до 150 000 грн – необходимо создать 1 рабочее место, это условие для всех

от 150 000 до 250 000 – необходимо создать 2 рабочих места для всех.

Полученные грантовые средства можно потратить на аренду, оборудование, мебель, программное обеспечение, маркетинг и рекламу.

Предпринимателям, желающим присоединиться к грантовой программе "Собственное дело", нужно зарегистрироваться на портале Дия и прикрепить к заявке бизнес-план.

С начала реализации программы "Собственное дело" к ней присоединились уже более 17 600 предпринимателей, которые создадут более 38 000 рабочих мест.