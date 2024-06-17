Підприємцям Харкова збільшили державні гранти на бізнес до 500 000 грн

Гроші грантів можна спрямувати на оплату оренди, обладнання, зокрема і на купівлю генераторів

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Уряд вдвічі збільшив граничну суму грантової допомоги на розвиток бізнесу за програмою "Власна справа" для підприємців, які працюють у Харкові чи Харківській області. Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки.

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Тепер вони можуть отримати допомогу від держави на розвиток бізнесу на суму до 500 000 грн.

Ці кошти можна направити на оплату оренди, обладнання, зокрема й на купівлю генераторів.

Ще однією зміною, яку уряд вніс до умов програми "Власна справа", стало те, що для отримання гранту менш ніж на 75 000 грн фізособам, які ще не зареєструвалися як ФОП, тепер не обов'язково створювати робоче місце.

Підприємці, які отримують гранти від держави, мають виконати такі умови:

від 50 000 грн до 75 000 грн – не обов'язково створювати робочі місця, така умова діє виключно для фізосіб, які ще не зареєструвалися, як ФОП

від 75 000 грн до 150 000 грн — необхідно створити 1 робоче місце для фізосіб, які ще не зареєструвалися, як ФОП

від 50 000 грн до 150 000 грн – необхідно створити 1 робоче місце, ця умова для всіх

від 150 000 до 250 000 – необхідно створити 2 робочі місця для всіх.

Отримані грантові кошти можна витратити на оренду, обладнання, меблі, програмне забезпечення, маркетинг і рекламу.

Підприємцям, які бажають приєднатися до грантової програми "Власна справа", потрібно зареєструватися на порталі Дія та прикріпити до заявки бізнес-план.

З початку реалізації програми "Власна справа" до неї приєдналося вже понад 17 600 підприємців, які створять понад 38 000 робочих місць.