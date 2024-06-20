ЄС та Німеччина запустили грантову програму для українського бізнесу. Дають по 40 000 євро
Міністерство економіки України разом із Євросоюзом та урядом Німеччини запустили нову грантову програму для українського малого й середнього бізнесу. Про це повідомляється на урядовому порталі.
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Загальна сума грантів – 480 000 євро.
Відповідно до програми 12 малих і середніх підприємств зможуть отримати фінансування до 40 000 євро на розвиток власного експорту, інновацій та консультаційну підтримку від експертів.
Взяти участь у грантовій програмі можуть малі та середні українські бізнеси, що працюють у секторах переробної промисловості (харчова, легка промисловість, машинобудування, будівництво, виготовлення меблів тощо), креативної індустрії (мода, дизайн тощо), а також в інших галузях з експортним та інноваційним потенціалом.
Подати заявку на участь у грантовій програмі можна до 23:59 25 червня 2024 року на сайті проєкту.
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