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ЕС перечислил Украине 600 млн евро – второй транш макрофинансовой помощи

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2022, 13:03
ЕС перечислил Украине 600 млн евро – второй транш макрофинансовой помощи - Фото
Фото: vonderleyen/Twitter

Европейский Союз в пятницу перечислил Украине 600 млн евро. Это второй транш срочной макрофинансовой помощи, одобренной после нападения России на Украину. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

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"Сегодня мы выплатили Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро", – говорится в Twitter политика.

Первый транш на ту же сумму был выделен двумя частями в марте.

Это шестая завершенная программа макрофинансовой помощи ЕС. Общая сумма полученных Украиной денег превысила 6,2 млрд евро.

Андрей Водяный
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урсула фон дер ляйен еврокомиссия макрофинансовая помощь
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