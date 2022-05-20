ЕС перечислил Украине 600 млн евро – второй транш макрофинансовой помощи
20.05.2022, 13:03
Фото: vonderleyen/Twitter
Европейский Союз в пятницу перечислил Украине 600 млн евро. Это второй транш срочной макрофинансовой помощи, одобренной после нападения России на Украину. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
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"Сегодня мы выплатили Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро", – говорится в Twitter политика.
Первый транш на ту же сумму был выделен двумя частями в марте.
Это шестая завершенная программа макрофинансовой помощи ЕС. Общая сумма полученных Украиной денег превысила 6,2 млрд евро.
- Евросоюз уже готовит следующий пакет макрофина, который станет самым большим из всех – на сумму 9 млрд евро.
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