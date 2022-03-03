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ЕС подписал меморандум с Украиной о выделении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 14:39
ЕС подписал меморандум с Украиной о выделении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи - Фото
Фото: depositphotos.com

Европейский союз подписал меморандум с Украиной о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.   

"Еще один жест значимой поддержки от ЕС, который поможет укрепить наш экономический потенциал для изгнания российских оккупантов с украинской земли", – написал премьер. 

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Финансовая помощь предназначена для оказания оперативной поддержки в ситуации кризиса и укрепления устойчивости Украины. 

Экстренная макрофинансовая помощь Украине рассчитана на 12 месяцев и будет состоять из двух выплат. 

Украина получит первый транш в 600 млн евро сразу после завершения всех необходимых согласительных процедур. 

Выплата второго транша будет связана с выполнением программы МВФ и условий меморандума о взаимопонимании, на основе которого выделяется макрофинансовая помощь.  

Макрофинансовая помощь является частью более широкого взаимодействия ЕС с соседними странами и предназначена для использования в качестве исключительного инструмента реагирования на кризис в ЕС. Он доступен для стран-соседей ЕС, испытывающих проблемы с платежным балансом. Это дополняет помощь, предоставляемую МВФ. Кредиты МВФ финансируются за счет займов ЕС на рынках капитала. Средства предоставляются на одних и тех же финансовых условиях, что и в странах-бенефициарах. 

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Роман Брыль
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МВФ евросоюз макрофинансовая помощь ес
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