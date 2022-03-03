ЕС подписал меморандум с Украиной о выделении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи
Европейский союз подписал меморандум с Украиной о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Еще один жест значимой поддержки от ЕС, который поможет укрепить наш экономический потенциал для изгнания российских оккупантов с украинской земли", – написал премьер.
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Финансовая помощь предназначена для оказания оперативной поддержки в ситуации кризиса и укрепления устойчивости Украины.
Экстренная макрофинансовая помощь Украине рассчитана на 12 месяцев и будет состоять из двух выплат.
Украина получит первый транш в 600 млн евро сразу после завершения всех необходимых согласительных процедур.
Выплата второго транша будет связана с выполнением программы МВФ и условий меморандума о взаимопонимании, на основе которого выделяется макрофинансовая помощь.
- 24 января 2022 года ЕС объявил, что намерен выделить Украине 1,2 млрд евро в рамках новой программы "экстренной" макрофинансовой помощи. 1 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к Европарламенту и странам-членам ЕС ускорить процесс согласования предоставления Украине первого транша в 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи. 16 февраля 2022 года Европарламент одобрил пакет макрофинансовой помощи, а 21 февраля ЕС окончательно согласовал пакет макрофинансовой помощи Украине.
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