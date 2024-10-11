ЕС планирует создание нового фонда военной помощи Украине, чтобы преодолеть вето Орбана

Виктор Орбан (Фото: ЕРА / FRIEDEMANN VOGEL)

Европейский Союз ищет способы преодоления блокирования Венгрией предоставления военной помощи Украине через Европейский фонд мира, сообщает El Pais.

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Венгрия уже около полтора года блокирует выплату 6 млрд евро, которые должны компенсировать странам ЕС поставки оружия для Киева. В ответ Евросоюз рассматривает вариант создания нового межправительственного фонда с добровольными взносами, исключив Венгрию. Однако для создания такого фонда необходимо согласие всех 27 стран-членов, в том числе Будапешт.

Министры иностранных дел обсудят это предложение на встрече в Люксембурге, которую организует Жозеп Боррель. Рассматриваются другие варианты обхода блокирования, однако они требуют юридической проверки.

Кроме того, ЕС готовит пакет в 35 млрд евро для Украины с использованием замороженных российских активов, но и здесь Венгрия препятствует принятию решения, настаивая на отсрочке до выборов в США.

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Венгрия уже несколько месяцев блокирует выделение 6,5 млрд евро военной помощи Украине через Европейский фонд мира, аргументируя это опасением, что ее взносы будут использованы для поддержки украинских военных усилий. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто недавно заявил, что Будапешт продолжит блокировать выделение этих средств, пока Украина не возобновит транзит российской нефти для компании "Лукойл".